لحق بشقيقه.. وفاة مدرس بطب أزهر دمياط بفيروس بكورونا

توفي عمرو سرحان، مدرس الجراحة العامة بكلية طب الأزهر، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليلحق بشقيقه الذي توفي مصابا بكورونا قبل حوالي شهر.

وتعرض الطبيب الراحل، في بداية ديسمبر الماضي للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجرى على اثرها نقله لمستشفى العزل، حتى فارق الحياة.

وقال الدكتور أحمد عريف، زميل المتوفي بالمستشفى العسكري إن الراحل كان خيّر يشهد له الجميع بالأدب والعفة والصلاح والتقوى.

وأضاف أن الفقيد حزن حزنا شديدا على وفاة شقيقه الذي توفى في 25 نوفمبر الماضي متأثرا بإصابته بكورونا قبل شهر وخمسة أيام.

ونعت إدارة الإعلام والثقافة والتعلم والاتصال الصحي بصحة دمياط وفاة فقيد شباب الأطباء عمرو سرحان، مدرس الجراحة العامة بكلية طب الأزهر، واستشاري الجراحة بالمستشفى العسكري بدمياط.

قصة الطبيب الراحل وشقيقه لم تكن الأولى في دمياط، بل سبقتها قصة وفاة أم وابنها الأكبر متأثرين بالاصابة بفيروس كورونا.

وتوفت «زينب» وابنها «مصطفى»، في نوفمبر الماضي، وشهدت محافظة دمياط، في نوفمبر الماضي، وفاة أم وابنها الأكبر، بعد أن جرى حجزهما معاً داخل مستشفى العزل بكفر سعد.