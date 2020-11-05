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وفاة مدرس أثناء أداء الحصة الدراسية بمدرسة ابتدائية بالعريش

كتب:

حسين ابراهيم
04:02 م | الخميس 05 نوفمبر 2020
شمال سيناء

شمال سيناء

توفى معلم في مدرسة الشهيد محمد ماهر الابتدائية بمدينة العريش، أثناء أداء عمله وإعطاء طلاب المدرسة إحدى الحصص المدرسية.

بدوره قال حمزة رضوان، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، بشمال سيناء، فى تصريح له إن المعلم مصاب بمرض خبيث وكان يؤدى واجبه أثناء عمله، وسقط مغشيًا عليه أثناء إحدى الحصص، مضيفًا أنه كان بإمكانه أن يأخذ إجازة ولكنه حرص على التواجد.

تم نقل المعلم إلى مستشفى العريش ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف "رضوان" أن المعلم يدعي صبحي إبراهيم من محافظة الغربية وتم نقله إلى مسقط رأسه لدفنه في مقابر العائلة بعد إنهاء التصاريح اللازمة، وسط حالة من الحزن من محبيه.

 

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