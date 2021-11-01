«ميدوم وإهناسيا».. مناطق استهدفتها عصابات التنقيب غير الشرعي عن الآثار

مناطق أثرية في محافظة بني سويف، يعود تاريخها لآلاف السنوات، لا تخلو ما بين الحين والأخر من عصابات التنقيب عن الآثار، في ظل تشديدات أمنية مكثفة في تلك المناطق، وأسفرت تلك الجهود الأمنية عن ضبط عصابتين للتنقيب عن الآثار خلال شهر.

في منطقة «ميدوم» والتي تضم هرم ميدوم والذي يعود تاريخه لعصر الدولة القديمة وتحديدا عهد الملك سنفرو من الأسرة الرابعة سنة 2620 قبل الميلاد، ويظهر منه حاليا ثلاثة مصاطب، واتخذته محافظة بني سويف شعارًا لها، ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة الواسطي شمال بني سويف، بنهاية شهر أكتوبر، 5 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بتلك المنطقة.

ضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة ميدوم الأثرية

كانت معلومات قد وردت إلى الرائد محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى بإقدام عدد من الأشخاص على التنقيب عن الأثار، والذي انتقل برفقة قوة أمن منطقة آثار هرم ميدوم إلى مكان الواقعة، حيث تبين وجود تشكيل عصابي يقوم بالتنقيب على الآثار بمنطقة جبلية بمنطقة الآثار، وبعد تقنين الإجراءات وباستئذان نيابة الواسطي، جرى ضبط 5 أشخاص بحوزتهم معدات الحفر.

ضبط 60 قطعة أثرية بحوزة تشكيل تقوده «سيدة» ببني سويف

وفي منطقة إهناسيا الأثرية والتى كانت مقراً لحكم مصر فى 2452 وحتى 2242 قبل الميلاد فى عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة لمدة قاربت قرنين من الزمان، والتى تقع على مسافة 17 كيلومتراً غرب محافظة بنى سويف، ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، مطلع شهر اكتوبر، القبض على تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا تقوده «سيدة»، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بأحد منازل قرية «قاي» التابعة لمركز إهناسيا، وتم ضبط 60 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة المتهمين، والتحفظ على أدوات الحفر والمنزل محل الواقعة.