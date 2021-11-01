محمد رمضان ينشر كواليس استعداده لحفل اليوم في موسم الرياض.. صور

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره كواليس وبروفات حفله المقرر إقامته مساء اليوم الاثنين، بمهرجان موسم الرياض، والذي يعد أول مشاركة لمحمد رمضان، به.

ونشر «رمضان»، عبر تطبيق استوري على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، مجموعة صور من كواليس الاستعدادات لحفله والذي علق عليها قائلا: «من تحضيرات أقوى حفل في موسم الرياض».

نفاذ تذاكر حفل محمد رمضان

ونفذدت تذاكر حفل محمد رمضان المقرر إقامته اليوم 1 نوفمبر، ضمن فاعليات موسم الرياض، بعد يومين من طرحها.

احتفل «رمضان»، بنفاد تذاكر الحفل حيث علق عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام قائلا «شئ أتوقعه من جمهور أصيل، فضهري منذ بدايتي حتى اللا نهاية، أول حفلة في موسم الرياض 2021، كامل العدد في يومين فقط، ميعادنا 1 ثقة في الله بداية موفقة لموسم ناجح موسم الرياض السعودية».

رمضان يحتفل بأغنية جو البنات

كما احتفل محمد رمضان بتحقيق أغنيته الجديدة «جو البنات»، 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، وتصدرها مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث خلال الساعات الأولى من طرحها بشكل رسمي عبر قناة الفنان الرسمية بموقع «يوتيوب».

وشارك «رمضان»، الغناء فيها كل من المطرب المغربي العالمي «ريدوان»، والمطرب المغربي، نعمان بلعياشي، وتعد الإصدار الثاني للأغنية، حيث كان الإصدار الأول لها منذ عدة أيام، أثناء غنائها في مهرجان الجونة السينمائي.

رمضان يحتفل بنجاح أغنية «بحب اجيبها وهي طايرة»

كما احتفل محمد رمضان مؤخرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بوصول أغنيته «بحب اجيبها وهي طايرة» لـ 24 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وشارك رمضان مقطع فيديو جديد من داخل طائرته الخاصة رفقة المضيفات، وكتب: «بحب أجيبها وهي طايرة .. 24 مليون مشاهدة على يوتيوب».