«الإنتاج الحربي» تحتفل بعيدها اليوم: ذكرى إنتاج أول رصاصة مصرية

تُنظم وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بعد قليل، احتفالية الوزارة بالعيد الـ67 للإنتاج الحربي، والذي يوافق ذكرى إنتاج أول ذخيرة «رصاصة» مصرية في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

واتخذ عيد الإنتاج الحربي، من تاريخ إنتاج أول رصاصة أو طلقة مصرية يوم 23 أكتوبر 1954، داخل مصنع «27 الحربي».

وزارة الإنتاج الحربي تحتفل بعيدها الموافق ذكرى إنتاج أول رصاصة مصرية اليوم

ويُشارك في احتفالية الوزارة، عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعلى رأسهم المهندس محمد صلاح، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب لـ«الهيئة»، وعدداً من القيادات العمالية بالوزارة بينهم سعيد النقيب، نقيب العاملين بالإنتاج الحربي، وعدد من العاملين المتميزين.

وتُكرم الوزارة، خلال احتفالها بعيد الإنتاج الحربي هذا العام، اسم قيادتين راحلتين قادوا سفينة المصانع الحربية للعمل والإنتاج في أوقات شديدة الصعوبة، وهما الفريق رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والذي قال عنه قيادات الوزارة إنّه رجل صاحب إنجازات كثيرة، وأنّه مُحب لمصر، ورجل يحب العمل والإنجاز، كما تُكرم الوزارة اسم اللواء حسن عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب السابق للوزارة، والذي قال عنه العاملين بالوزارة وقياداتها، في فيلم تسجيلي تعرضه الوزارة خلال الاحتفال، إنّه كان مُحبا للعاملين معه، ولا يتهاون في حق العمل، ويطمح دائما لتحقيق الإنجازات على الأرض.

فيلم «شخصيات لها تاريخ» لتكريم اسمي الفريق رضا حافظ واللواء حسن عبدالمجيد

ووصفت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان صادر عنها، الفريق طيار رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربي الأسبق، واللواء حسن عبدالمجيد، بأنّهما «من رموز الإنتاج الحربي»، ومن المُقرر أن تعرض الوزارة، خلال الاحتفالية، فيلما بعنوان «شخصيات لها تاريخ» لتكريم اسم الراحلين.

وأطلقت الوزارة العام الماضي لمسة وفاء لقياداتها السابقين الذين عملوا على رفعة الإنتاج الحربي، وكان على رأسهم الفريق فخري محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، والذي وافته المنية قبل نحو عام.