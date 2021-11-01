مدير تحرير «الوطن»: مصر تخلصت من الإرهاب بجيشها وشرطتها وشعبها

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ إزالة تعديات البحيرات ونهر النيل، وتوفير «حياة كريمة» للمواطنين ممن يعيشون بهذه البحيرات من الأمور المهمة، موضحًا أنَّ الاهتمام بالبحيرات يعمل على توفير السلع من المأكولات البحرية والأسماك، وكل هذا تضعه الدولة ضمن خططها.

الدولة تعمل على إيجاد بدائل كثيرة لانخفاض الرقعة الزراعية وزيادة السكان

وأضاف مدير تحرير جريدة «الوطن» أنَّ أعداد المصريين في تزايد مستمر، في الوقت الذي تنخفض فيه الرقعة الزراعية، مبينًا أنَّ الدولة تعمل على إيجاد بدائل كثيرة مثل «الدلتا الجديدة»، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا فرضت سيطرتها على العالم كله وأوقفت حركات للطيران والبضائع وأثرت على الكثير من الدول، ولكن الدولة المصرية كانت لها خطوات استباقية لمحاولة تجنب جزء من آثار جائحة كورونا، أبرزها صرف رواتب للعمالة غير المنتظمة والتي لا تمتلك مصادر للرزق.

السلع الغذائية «أمر استراتيجي»

وأوضح مدير تحرير جريدة «الوطن»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، في فقرة أهم القضايا التي تناولتها صحف اليوم، من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، أنَّ السلع الغذائية أمر استراتيجي، ومن مقومات الأمن القومي لأي دولة، مبينًا أنَّ مصر عام 2014 كان مخزونها السلعي شهر ونصف على أقصى تقدير، ولكن الآن وصل المخزون السلعي من 5 لـ6 أشهر من المواد الغذائية المختلفة،خاصة مع السيطرة على الأسعار خلال آخر 4 سنوات.

مجلس النواب وافق على 3 مشروعات لقوانين مكافحة الإرهاب

وحول مكافحة الإرهاب، شرح مدير تحرير جريدة «الوطن»، أنَّ مجلس النواب وافق على 3 مشروعات لقوانين مكافحة الإرهاب، الأول قانون خاص بحق القوات المسلحة في مساعدة الشرطة المدنية لحماية المنشآت العامة والحيوية، مثل محطات الكهرباء وخطوط الغاز وخطوط المياه، أما القانون الثاني فهو مرتبط بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، والقانون الثالث خاص بتعديل قانون الإرهاب، وهو مرتبط بمنع بث وتصوير المحاكمات المتعلقة بالإرهاب.

مصر من أكثر الدول التي واجهت الإرهاب خلال الـ8 سنوات الماضية

وأشار «عبدالراضي»، إلى أنَّ مصر من أكثر الدول التي واجهت الإرهاب خلال الـ8 سنوات الماضية، مبينًا أنَّ بعض الدول كانت وراء تفشي الإرهاب، لكن مصر كانت تمتلك قدرة من جيش وشرطة وشعب للتخلص من الإرهاب الذي كان منتشرًا بالمحافظات وطال الجميع بعد عام 2013.

وتابع: «مصر كانت في منطقة صعبة وخطرة جدًا، لكنها استطاعت بتضحيات جنود مصر ومدنييها الوصول لخط النهاية للقضاء على الإرهاب، وذلك ما فعله مجلس النواب بالموافقة على مشروعات قوانين تتعلق بالإرهاب، كما يتسق مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، فالحفاظ على الأمن القومي المصري من أهم الخطوات التي تتخذها دولة قوية ومتحضرة مثل مصر».