سامي عبدالراضي: «الدلتا الجديدة» أهم مشروع زراعي خلال السنوات الأخيرة

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ مشروع «الدلتا الجديدة» يعد أهم مشروع زراعي خلال السنوات الأخيرة، إذ يبلغ مساحته نحو 2 مليون وربع المليون فدان، والمستهدف زراعته خلال عامي 2021 و2022 نحو مليون فدان، بينما المساحة المتبقية تخص الخدمات الزراعية والتصدير من مصانع وخدمات.

الدلتا القديمة تعرضت طوال السنوات الماضية لهجوم

وأضاف «عبدالراضي»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»، في فقرة أهم القضايا التي تناولتها صحف اليوم، من تقديم الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن الدلتا القديمة تعرضت طوال السنوات الماضية لهجوم ما أدى لتقليل الرقعة الزراعية، موضحا أن مساحة العمران أصبحت طاغية ما نتج عن ذلك ظهور للعشوائيات.

تطوير طريق الضبعة سيسهل من تصدير المنتجات الزراعية

وفنّد مدير تحرير جريدة «الوطن» أهمية «الدلتا الجديدة»، قائلا إن المشروع يقع بجوار 3 محافظات هي البحيرة والجيزة ومطروح، كما أن تطوير طريق الضبعة سيسهل من تصدير المنتجات الزراعية للمشروع للخارج، إضافة إلى توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، وسيكون سلة غذائية كبيرة للغاية لمصر.

زراعة نحو 450 ألف فدان مع العام الحالي

وأفاد مدير تحرير جريدة «الوطن»، أنه مع نهاية العام الحالي سيكون قد جرى زراعة نحو 450 ألف فدان، وهذا أمر هام، وفي نهاية العام المقبل سيتم زراعة باقي المليون فدان، لافتا أن تحويل طريق الضبعة لطريق عالمي يحتوي على إمكانيات وخدمات يسهل بذلك الاستثمارات، «صانع القرار في مصر بيبص للأجيال القادمة، بنبني ونوسع في كل الدوائر لأن الزيادة السكانية بتلتهم وتؤثر لذلك فيه رؤية معمقة».