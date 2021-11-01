طقس معتدل في سانت كاترين.. وإقبال من السياح على رحلات السفاري

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت طقس معتدل اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن درجات الحرارة نهارا سجلت 24 درجة وتصل إلى 18 درجة ليلا.

وأضاف «العناني»، في تصريح صحفي أن السياح الذين يقومون بزيارة جبل موسي ويبيتون لمشاهدة غروب وشروق الشمس يتحسبون دائما لانخفاض درجات الحرارة ليلا، لافتا إلى وجود إقبال كبير من السياح على رحلات الصعود إلى جبل موسى ورحلات السفاري الجبلية.

سانت كاترين في الشتاء مختلفة

ولفت إلى أن سانت كاترين في الشتاء تختلف تماما عن باقي المحافظات خاصة أن المدينة الصغيرة تتعرض لأمطار وسيول كل عام، وتشهد المدينة تساقط الثلوج في فصل الشتاء وبالتحديد شهري يناير وفبراير، حيث تنخفض درجات الحرارة معظم فصل الشتاء لأقل من الصفر والشمس تظهر قليلا وتختفي وحتى مع ظهور الشمس تبقي المدينة باردة.

وأوضح أن السكان في المدينة يواجهون هذه الموجات الشديدة من البرد ببعض التدابير الاحترازية، فكل منزل من منازل المدنية يضم دفايات أو وسيلة أخرى للتدفئة، بالإضافة إلى صنع مشروبات ومأكولات شتوية لا يعرفها سواهم تساعد في الحفاظ على حرارة الجسم وتعطي الشخص طاقة كبيرة.

تعرف علي عادات وتقاليد أهالي سانت كاترين في الشتاء

من المعروف أن سانت كاترين هي المدينة الوحيدة المصرية التي تسجل دراجات حرارة أقل من الصفر طوال موسم الشتاء، وهذا الطقس دفع السكان إلى استخدام أساليب وطرق لمواجهة موجات الصقيع.

وأكد سليمان محمود الجبالي، ابن المدينة أن ملابس البدو في الشتاء تقيهم البرد فلكل مواطن عباءة ذات فرو يرتديها في الشتاء، بالإضافة إلي الجوانتي، وغطاء الرأس، أثناء الخروج .

وعن الطعام والشراب في الشتاء يقول رمضان محمود الجبالي، إن الطعام لابد أن يحتوي على سعرات حرارية ليعطي الجسم طاقة كبيرة، والشراب يكون ساخنا ومنشطا للدورة الدموية داخل الجسم، لافتا إلى أن أهم الأطعمة في الشتاء هي «الشيح، المعدوس، الكبسة، التمور»، وأهم المشروبات هي «الزنجبيل، الروزماري، الحبق، الشاي الأخضر».