موسيماني يوجه رسالة لجماهير الأهلي

علق الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على أداء لاعبيه خلال مباراة البنك الأهلي، التي أقيمت أمس الأحد، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، والتي حقق فيها الفريق الأحمر الفوز بهدف نظيف، سجله محمد شريف، الذي شارك كبديل.

وغرّد موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر: «الفريق انتزع فوزا صعبا، أحسنتم يا رجال، ومستمرون في مسيرتنا».

وجاءت ردود فعل جماهير الأهلي على تصريحات موسيماني متباينة؛ إذ انتقد البعض طريقة اللعب وأداء الفريق تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي، وحرص آخرون على توجيه الشكر له وللفريق، وطالبوه بالتركيز على مواجهة الزمالك المقررة الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

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