عمرو محمود ياسين مهاجما موسيماني: «ده مؤتمر صحفي مش فقرة كوميدية»

انتقد عمرو محمود ياسين ردود بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على الصحفيين في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام نادي البنك الأهلي، والتي انتهت بهدف لا شيء للنادي الأهلي أحرزه محمد شريف بعد صعوبة كبيرة في إحراز الهدف.

وكتب ياسين عبر حسابه على «فيسبوك»: «كنت بتفرج على المؤتمر الصحفي بتاع موسيماني وأسلوبه ساخر في الرد على كل سؤال مع الصحفيين ومقضيها إيفيهات وقصف جبهة، حد يبلغه إن دي مش فقرة كوميدية ولا تدريب على خفة الدم والاستظراف، حتى لو مش عاجبه أسئلة الصحفيين ما يردش وخلاص، لكن جو الاستهزاء ده ما يصحش».

عمرو محمود ياسين يشيد بأداء موسيماني

وكان عمرو محمود ياسين أشاد بأداء موسيماني في مباراة الإسماعيلي وقال: «الأهلي مستواه رائع ومبشر جدا.. وطبعا بيرسي تاو مكسب كبير.. أحمد عبدالقادر مهاري للغاية وأعتقد مستقبله رائع.. قلقان طبعا شوية على محمد شريف وأتمنى إنه يدخل في المنظومة دي ومانخسروش.. اللعب بشكل عام كان ممتع بداية مفيش أجمل من كده.. ميكسوني برضه كويس محتاج يتأنى بس شوية.. بالنسبة للأهداف معلول سدد ركلة الجزاء بشكل رائع.. إنما بالنسبة لي أنا شايف إن في احتكاك حصل بس لا يرتقي إنه مخالفة وركلة جزاء وفي دايف من ميكسوني».

وأضاف: «عرضية قفشة شفتها في الأول أوف سايد، والإعادات بعد الفار ماقدرتش أحكم هي أوفسايد ولا لا، والمفروض يتعرض لنا اللقطة بشكل واضح ومستريح إنما اتعادت بسرعة جدا مالحقتش أشوف ولا أحكم.. موسيماني بادي بداية ممتازة».

عمرو محمود ياسين واقتراحه على الأندية

كما كان لعمرو محمود ياسين اقتراح للنوادي بشأن فانلات اللاعبين وأسمائهم عليها وكتب: «ممكن كل الأندية تلتزم بكتابة أسماء اللاعبين على فانلاتهم زي أي دوري محترم؟ كل يوم هسأل السؤال ده... وحجة الرعاة غير مقنعة، فيه فرق في العالم تي شيرتاتها مليانة رعاة واسم اللاعيبة موجودة عادي وبيلاقوا ليها مكان.. تحت الرقم بقى تحت اسم الرعاة، ليها حلول».