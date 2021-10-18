رئيس التحرير

محمود مسلم

موسيماني يكشف لـ«الوطن» حقيقة طلب زوجته تمديد عقده مع الأهلي

كتب:

أحمد موسى
05:17 م | الإثنين 18 أكتوبر 2021
موسيماني وزوجته

موسيماني وزوجته

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة طلب زوجته، وكيلة أعماله، تيجالي مويرا، تمديد عقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا داعي لذلك في ظل استمراره على رأس القيادة الفنية لمدة موسم آخر.

موسيماني: إذا كانت إدارة الأهلي ترغب في تمديد العقد فهو قرارها

وقال موسيماني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، ردا على طلب زوجته تمديد عقده: «لازال في عقدي موسم آخر رفقة النادي الأهلي، فلماذا تطلب زوجتي تمديد عقدي حاليا، ولكن إذا كانت إدارة النادي ترغب في تمديد العقد فهو قرارها، وأنتظر عرضها».

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.

اقرأ المزيد:

عدلي القيعي يعلن اعتزاله العمل في النادي الأهلي

إجراءات أمنية مشددة بمنتجع الجونة لتأمين لاعبي النادي الأهلي

عصام يوسف: احتفال بـ«ربع جرام» في النادي الأهلي

طارق قنديل عن مطالبة الجماهير بالـ11: «هو ده النادي الأهلي»

وصول بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة بعد التتويج بدوري الأبطال