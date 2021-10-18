موسيماني يكشف لـ«الوطن» حقيقة طلب زوجته تمديد عقده مع الأهلي

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة طلب زوجته، وكيلة أعماله، تيجالي مويرا، تمديد عقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا داعي لذلك في ظل استمراره على رأس القيادة الفنية لمدة موسم آخر.

موسيماني: إذا كانت إدارة الأهلي ترغب في تمديد العقد فهو قرارها

وقال موسيماني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، ردا على طلب زوجته تمديد عقده: «لازال في عقدي موسم آخر رفقة النادي الأهلي، فلماذا تطلب زوجتي تمديد عقدي حاليا، ولكن إذا كانت إدارة النادي ترغب في تمديد العقد فهو قرارها، وأنتظر عرضها».

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