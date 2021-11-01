أسعار ومواصفات سيارات MG خلال نوفمبر

طرح وكيل إم جي في مصر أسعارا جديدة للفئات المختلفة من سيارات «إم جي»، حيث أرسلت قائمة الأسعار الجديدة لشبكة موزعيها المعتمدين، التي تضمنت زيادات في أسعار سيارات إم جي 5، بقيمة بلغت 5000 جنيه، لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، خلال نوفمبر 2021.

أسعار السيارات

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «MG»، ارتفعت أسعار سيارات إم جي 5 الفئة الأولى STANDARD إلى 237 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 232 ألفا و990 جنيها.

وسجلت أسعار السيارات «MG5» الفئة الثانية Comfort إلي 257 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 252 ألفا و990 جنيها.

بينما صعدت أسعار طرازات «MG5» الفئة الثالثة Luxury إلى 277 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 272 ألفا و990 جنيها.

أسباب زيادة أسعار السيارات

وقال عبد العاطي محمود صاحب معرض سيارات وعضو رابطة تجار السيارات، إن سبب ارتفاع الأسعار هو عمليات الانفتاح التي شهدتها الدول في العالم، بعدما تم الإعلان عن نشر لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح عبد العاطي في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الشحن زادت بنسبة كبيرة جدا، ما أدي الى ارتفاع أسعار السيارات بالإضافة إلى عمليات تخفيض الإنتاج التي أعلنت عنها شركات تصنيع السيارات العالمية.

ومن ناحية أخرى، أكد ان السيارة ام جي شهدت انتشارا وإقبالا في السوق المصري، بسبب التصميمات الحديثة، ما أدى إلى اعتلائها قمة المبيعات، والسيارة الأولي في بيع السيارات الصيني بسوق السيارات بمصر.

ينتمي طراز MG5 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن MG، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.