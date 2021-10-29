كشف أسامة أبو المجد، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية، عن تفاصيل أسعار السيارات الجديدة في مصر 2022، موضحا أن هناك زيادة ملحوظة في الأسعار من أول عام 2021 بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%، مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك هو أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت في مختلف المجالات على مستوى العالم.

زيادة 15% في أسعار السيارات الجديدة في مصر 2022

وأضاف «أبوالمجد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات الجديدة في مصر2022، ستستمر في الزيادة حتى نهاية العام الحالي 2021، مؤكدا أنها تصل إلى 30% بحلول نهاية العام وأوائل عام 2022، مفسرا ذلك بسبب أزمة الـ«الأوفر برايس» الذي يعني أن سعر بيع السيارات أكثر من السعر الرسمي المعلن لبيعها.

أسعار السيارات الجديدة في مصر تنخفض يونيو المقبل 2022

وتابع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أن الأسباب الرئيسية، وراء زيادة أسعار السيارات الجديدة في مصر2022، هي نقص مكونات الإنتاج بجانب نقص الشرائح الإلكترونية في أكبر المصانع الإلكترونية على مسوى العالم، مؤكدا أن مصانع السيارات تعمل بنصف طاقتها في الوقت الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

المعروض من السيارات أقل من النصف

وأوضح أسامة أبو المجد، أنه منذ شهر أبريل الماضي أعلن أكبر مصنعين لإنتاج الشرائح الإلكترونية إنخفاض إنتاجهما بنسبة كبيرة تصل إلى 30%، مؤكدا أن خطوط إنتاج معظم السيارات قلت بشكل كبير مثل «تيوتا وفولكس فاجن»، التي وصلت إلى «صفر إنتاج»، و«أوبن جراند» التي أعلنت توقفها حتى عام 2022.

وأكد أسامة أبوالمجد، أن المعروض من السيارات أقل من النصف فمن الطبيعي أن تحدث زيادة في أسعار السيارات الجديدة في مصر وعلى مستوى العالم، لافتا إلى أن هناك عدد من المصانع المنتجة للسيارات، أكدت أن الأسعار لا تقل قبل يونيو 2022 المقبل، لأن المصانع تعمل بنصف طاقتها.