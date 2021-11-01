"الأسقفية" تعين مطرانًا مساعدًا لرئيس الأساقفة في إقليم الإسكندرية

أعلن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم، الاثنين موافقة اللجنة التنفيذية للإقليم وكذلك أبرشية مصر على تعيين البريطاني أنطوني بول مطرانًا مساعدًا للدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وذلك للمساعدة في الخدمة في أبرشيات مصر و شمال إفريقيا والقرن الإفريقي وجامبلا.

تدشين أفليم الإسكندرية

أعرب دكتور سامي فوزي شحاتة رئيس الأساقفة في بيان له، عن سعادته بموافقته اللجنة التنفيذية للإقليم ولأبرشية مصر على اختيار أنطوني بول مساعدًا له، مؤكدًا إن رئيس أساقفة كانتربري قد شهد أكتوبر الماضي حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وهو ما يمثل بداية جديدة للكنيسة في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي ولكنها استلزمت تعيين قادة جدد للمشاركة في تطوير ونمو الخدمة الكنسية.

وأضاف رئيس الأساقفة: لقد دعم كانون (منصب كنسي) أنطوني بول الخدمة الكنسية في مصر وشمال إفريقيا لسنوات عديدة، بالإضافة إلى خبرته الطويلة في منطقة الشرق الأوسط مما دفع المجلس التنفيذي لإقليم الإسكندرية ولأبرشية مصر للموافقة على تعيينه كمطران مساعد.

كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالقاهرة

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لكاتدرائية وست مينستر ابي البريطانية التي يخدم فيها أنطوني بول بعدما وافقت على تلك الشراكة في خدمة الإنجيل وكذلك لدعم الكنيسة في هذا الوقت المحوري من عمر إقليم الإسكندرية، مؤكدًا أن خدمة تكريس أنطوني بول سوف تقام في الثلاثين من نوفمبر بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالقاهرة.

من جانبه، عبر الكانون أنطوني بول عن حماسه الشديد للخدمة في إقليم الإسكندرية مؤكدًا إن مصر على وجه الخصوص لعبت دورًا هامًا في رحلة إيمانه ومن ثم يتطلع إلى تطوير علاقته الحالية بالكنيسة في مصر وبناء علاقات جديدة بكافة دول الإقليم الذى يشمل عشرة دول إفريقية هي مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال، وترأسه مصر حاليًا.

الكنيسة الأنجليكانية ببريطانيا

وتابع المطران المساعد المنتخب: في كل دولة من دول الإقليم العشرة فرصًا جديدة تشهد للإيمان المسيحي وتشكل تحديا لخدمتها محليا ولربطها بكاتدرائية وست منستر ابي التي أخدم فيها وكذلك بالكنيسة الأنجليكانية ببريطانيا وهو أمر يمثل تحولًا إيجابيًا.

بينما اعتبر دكتور ديفيد هولي عميد كاتدرائية وست منستر ابي التي يخدم فيها بول إن اختياره لمنصب المطران المساعد لإقليم الإسكندرية يعتبر مقياسا للتقدير العميق الذي يتمتع به أنطوني بول الذى تربطه علاقة وطيدة بالكنيسة في الشرق الأوسط، مؤكدًا إن كاتدرائية وست منستر ابي قد فرغت أنطوني بول من الكثير من المهام الوظيفية لكي يجد وقتًا كافيًا لخدمة إقليم الإسكندرية الذي يتمتع بمكانة بارزة لدينا.

الجدير بالذكر أن كانون أنطوني بول قد تخرج في جامعة دورهام البريطانية وانضم بعدها إلى السلك الدبلوماسي وعمل في مناصب خارجية في الشرق الأوسط وإسبانيا، وخلال هذه الفترة رُسم كاهنًا، وكان آخر منصب له في دمشق حيث شغل منصب مبعوث رئيس أساقفة كانتربري لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى عمله في السفارة البريطانية وكقسيس أنجليكاني.

من هناك، انتقل للانضمام إلى فريق عمل رئيس الأساقفة روان ويليامز في قصر لامبيث، حيث تولى مسؤولية تقديم المشورة بشأن العلاقات المسكونية والدينية والدولية وهو حاليًا رئيس كنيسة سانت مارغريت.