عبدالمنعم سعيد: ما يتحقق في مصر على يد السيسي كان مستحيلا في الماضي

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الخطوة الأولى لمصر في أن تعيش ذاتها، هو التعجيل بصدور قانون الحكم المحلي، فهو خطوة سياسية، وإلغاء مد حالة الطوارئ ساعد في رفعنا خطوة أخرى، موضحًا أن التعددية تساهم في تقسيم الساحة داخل المجتمع، وهو ما يخلق التعبير الذاتي للأشخاص قبل ذهاب كل شخص للبرلمان.

الأحزاب يجب أن يكون لها مواقف من القوانين التي تعرض في مجلس النواب والشيوخ

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبدالحميد، والذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الأحزاب يجب أن يكون لها مواقف من القوانين التي تعرض في مجلس النواب والشيوخ، وأن يكون ممثل الحزب هو المعبر عن اللجنة في الحزب داخل المجلسين وليس رأي الممثل الشخصي، «الثقافة القانونية مسيطرة جدًا على حساب الثقافة السياسية».

سعيد: لابد من تفعيل المادة 248 من الدستور المصري

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد من تفعيل المادة 248 من الدستور المصري، والتي تشير إلى توسيع المجال الديمقراطي في مصر، حيث إنه آن الأوان لها، وهي وظيفة أساسية لمجلس الشيوخ، كما أن حقوق الإنسان يستخدم بطريقة انتقائية في العالم، مشيرًا إلى أن مصر يجب أن تنظر لمصالحها وكيفية توافقها واختلافها مع الآخرين، ولكن المصلحة الكبرى حتى عام 2030 هو الداخل المصري.

وتابع عبدالمنعم سعيد: «اللي اتعلمناه طوال الـ 7 سنين الماضية، أننا نستطيع ومن الممكن أن نفعل ذلك، أنا من الجيل اللي عرفنا مستحيلات كثيرة، وعشت الوقت أننا كنا بنتكلم فيه عن سيناء وعمرنا ما عمرناها، وكنا بنتكلم عن العشوائيات كنوع من القدر، بعض الأشياء اللي كنا بناخدها قدر هو موضوع التعليم مطورناش بسرعة أوي كده، لسه قدامنا حاجات كتير»، مؤكدا أن ما يتحقق في مصر حاليا على يد الرئيس السيسي كان من المستحيلات في الماضي، وهناك بعض الأمور التي تحتاج لعلاج ولكنه لن يأتي إلا بمن هم داخل مشروع التقدم.