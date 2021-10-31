صلاح حليمة: مصر في عهد السيسي تلعب دورا رائدا في إفريقيا

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن الدولة المصرية ضربت أروع الأمثلة خلال السنوات القليلة الماضية خاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكم، في الاهتمام بالشؤون الإفريقية من مختلف الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية.

«حليمة»: خلال ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي أنجزت ملفات مختلفة ومتشعبة

وأضاف «حليمة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن فترة رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقي في تلك الفترة تأتي في وقت عصيب مليء بالكثير من المشكلات والتحديات التي تواجهها القارة السمراء، حيث أنه وخلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي أنجزت الكثير من الملفات المختلفة والمتشعبة.

حليمة: مصر تواجه ذلك التحدي الأمني من خلال منطقة الساحل والبحر الأحمر

وأوضح أن تلك الدورة ستكون مليئة بالملفات التي تشكل تحديات خطيرة كالتحديات المتعلقة بالجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر، حيث إن هناك نشاطا مكثفا على ساحل البحر في إفريقيا منه يتم الإتجار في البشر، «مصر تواجه ذلك التحدي الأمني من خلال منطقة الساحل والبحر الأحمر بعدما نجحت في القضاء على الجماعات الإرهابية».

وأكد أن ملف مصر للسيطرة على جائحة كورونا سيتم أيضًا مشاركته ضمن فترة ترأس مصر، حيث إن للدولة موقفًا رائدًا في توفير اللقاحات ودعم الأجهزة والنظم الصحية، وبناء القدرات وإنتاج وتوزيع اللقاحات.

وتابع: «مصر بعثت الكثير من الأطباء إلى عدد لا بأس به من الدول الإفريقية، والدول جميعها تكن لمصر كل الاحترام والتقدير لما تقوم به من دور رائد على مستوى القارة».