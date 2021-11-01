الأمن يواصل التحقيق في واقعة سب الفنانة هند عبدالحليم على يد مندوب شحن

باشرت الجهات المختصة في وزارة الداخلية، التحقيق واقعة تعرض الفنانة هند عبدالحليم للسب والقذف على يد مندوب تابع لشركة شحن شهيرة، بعدما رفضت التصوير معه أثناء سيرها بأحد الشوارع، وطالبت النيابة ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

محضر من هند عبدالحليم

وكان قسم أول الشيخ زايد، تلقى بلاغا من الممثلة هند عبدالحليم، بطلة مسلسل الأب الروحي، أفادت فيه بتعرضها للسب والقذف على يد موظف بإحدى الشركات يعمل مندوب شحن، حال تسليمه إحدى السلع التي طلبتها، وتبيّن أنّ المشكو في حقه طلب من الممثلة التصوير معها، وعندما رفضت تعدى عليها بالسب والقذف.

مصدر أمني يكشف أزمة هند عبدالحليم

وكشف مصدر أمني، عن أنّ المتهم انهال على الممثلة بعبارات تسببت في غضب شديد من جانبها، ووجّه لها كلمات كانت نصها: «أنتِ متكبرة ومغرورة أوي، من تواضع لله رفعه، بلاش التكبر ده اللي أنتِ فيه»، موضحًا أنّ الأجهزة الأمنية تفحص البلاغ المقدم من الفنانة، تمهيدًا للقبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة.

والمعروف لدى الكثير أنّ عقوبة السب والقذف المنصوص عليها بقانون العقوبات التي وردت بنص المادة 306، أنّ السب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، وتتضمن خدش الشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون، فالسب هو خدش شرف شخص عمدا، والعقوبة قد تكون بالمرصاد لمرتكبيها، وهي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 20 جنيهًا، ولا تزيد على 200 جنيه.