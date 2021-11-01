الفنانة هند عبدالحليم تتهم «مندوب شحن» بسبها: قالي أنتي مغرورة

بدأت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، في إجراءات فحص البلاغ المقدم من الفنانة هند عبدالحليم، ضد مندوب تابع لشركة شحن شهيرة، اتهمته فيه بإرسال عبارات سب وقذف بحقها، بعدما رفضت التصوير معه.

الفنانة: قالي أنتي مغرورة

وتلقى قسم أول الشيخ زايد، بلاغا من الممثلة هند عبدالحليم، بطلة مسلسل الأب الروحي، بتضررها من المشكو في حقه، بسبب قيامه بإرسال رسالة سابقة لها نصها (أنتي متكبرة ومغرورة)، بعد رفضها طلبه بالتقاط صورة معها، أثناء قيامه بتسليمها إحدى السلع التي كانت قد طلبتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، لجهات التحقيق، لاتخاذ شؤونها.

ابنة نشوى مصطفى

وتعد هذه الواقعة هي الثانية، خلال 48 ساعة، والتي تكون الضحية فيها من الوسط الفني أو أفراد أسرتها، بعد حادث التحرش الذي تعرضت له ابنة الفنانة نشوى مصطفى، مساء أول أمس السبت بمنطقة الهرم.

وأفادت التحريات التي جرت حول الحادث، أن المتهمين كانوا 3 يستقلون سيارة نقل بيضاء اللون، أعلى كوبري بمنطقة المنصورية في الهرم، وحدث خلاف مروري مع المجني عليها، والتي قامت بتصويرهم بهاتفها المحمول، وأثناء ذلك، أشار اثنان منهم لها بإشارات خادشة للحياء العام، ونشرت نشوى مصطفى، صورة المتهمين والسيارة، على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

فريق بحث

وأمر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، حيث تمكنت الشرطة من تحديد هويتهم، وكذا مكان تواجدهم، وتمكن المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، من القبض على المتهمين، والذين أنكروا خلال مناقشتهم، ارتكاب واقعة التحرش، مؤكدين أنه كان مجرد خلاف مروري.

إخلاء سبيل

وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل سائق السيارة بكفالة مالية، كما أمرت بحجز المتهمين الاثنين الآخرين، وهما مالك السيارة والتباع العامل عليها، لحين ورود تحريات المباحث.