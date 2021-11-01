تهديد بالسحر وراء مقتل عامل على يد حبيبته ووالدتها بالإسكندرية

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تفاصيل مقتل عامل بمنطقة العامرية بالإسكندرية، عقب العثور على جثته برأس مهشمة داخل جوال فى مقلب قمامة، حيث تبين أن فتاة ارتبط معها المجنى عليه بعلاقة، هى من نفذت الجريمة بمساعدة والدتها، وخطيبها.

علاقة بين القاتلة والمجنى عليه

ووفقا للتحريات التى أشرف عليها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، فقد ارتبط المجنى عليه ويدعى «خ.س»، 35 سنة، بالمتهمة وتدعى «سهام. ر» 25 سنة، عاملة نظافة، لكنه رفض الارتباط بها، فقطعت علاقتها به وتعرفت على شاب آخر، طلب منها الزواج، وبالفعل بدأت هى ووالدتها فى تجهيزها للزواج منه.

تهديد بعمل السحر

وفي بداية شهر أكتوبر الجارى ظهر المجنى عليه، وأدعى أن لديه قوى سحرية ولديه علم بالسحر والشعوذة، وأنه سيمنع زواجها، فأخبرت الفتاة والدتها، وقررتا استدراجه لحل الخلاف بينهما، وفى أثناء استضافته، قدمت له الفتاة عصيرا ودست المخدر له، وعندما فقد الوعى، رطمتا رأسه بالحائط، ثم استعانتا بخطيب الفتاة، الذي ساعدهما في نقل الجثة والتخلص منها.

تخطيط الأم وابنتها

وذكرت التحريات أنه بالنسبة لما تبلغ لقسم ثان العامرية بأمن الإسكندرية بالعثور على جثة عامل بدائرة القسم، كشفت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة ونجلتها وعاطل، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم أول العامرية.

دس المخدر فى العصير

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية برئاسة القطاع أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأكدت الفتاة بوجود علاقة بينها والمجني عليه، وعقب علم المجني عليه بطلب الثالث الزواج منها أوهمها بقدرته على القيام بأعمال سحر وشعوذة لها وعدم إتمام زواجها.

عقدت الفتاة ووالدتها النية على التخلص من العامل فاستدرجتاه لمحل سكنهما ووضع عقار مخدر داخل مشروب وعقب شعوره بالنعاس قامتا برطم رأسه بالحائط وكتم أنفاسه فأوديا بحياته ووضعه داخل جوال واستعانتا بالثالث فحضر بسيارة نقل استخدموها في نقلة وإلقائه بمكان العثور عليه، وأرشدوا عن (السيارة والأداة المُستخدمتين)، وتمت إحالة المتهمين لجهات التحقيق، التى تولت التحقيق، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.