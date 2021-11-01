19959.. الخط الساخن لوزارة التموين لتعديل البيانات والاستفسارات

يعتبر الرقم المختصر 19959، هو رقم الخط الساخن لوزارة التموين لتعديل البيانات والاستفسارات، والذي دشنته وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وقت تدشين موقع دعم مصر للخاص بالخدمات التموينية وكل ما يتعلق ببطاقات التموين.

الخط الساخن لوزارة التموين لتعديل البيانات والاستفسارات.. شكاوى البطاقات

ويتواصل المواطنون أصحاب شكاوى البطاقات التموينية مع وزارة التموين عبر الخط الساخن لوزارة التموين، لتعديل البيانات والاستفسارات الخاصة ببطاقاتهم التموينية.

يعمل طوال أيام الأسبوع.. الخط الساخن لوزارة التموين لتعديل البيانات والاستفسارات

ويعمل الخط الساخن لوزارة التموين لتعديل البيانات والاستفسارات 19959، على مدار أيام الأسبوع طوال اليوم، متلقيات شكاوى واستفسارات المواطنين، حيث يرد القائمون على الخط الساخن بتقديم المساعدات للمتصلين بشأن شكواهم.

الخط الساخن.. تعاون بين وزارتي التموين والإنتاج الحربي

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في إدارة التكنولوجيا ونظم المعلومات، دشنت بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في مركز نظم المعلومات، في أواخر عام 2020 الماضي موقع دعم مصر الخاص بالبطاقات التموينية، حيث تم تخصيص وقتها رقما ساخنا حمل رقم 19959 ليكون هو الخط الساخن لوزارة التموين لتعديل البيانات والاستفسارات.

ويعتبر موقع دعم مصر، أحد إجراءات الوزارة ضمن منظومة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين التي تعيشها مصر، وخاصة بعد جائحة انتشار فيروس كورونا.

ويستطيع أي مواطن لديه استفسار أو شكوى أو يرغب في إجراء إي تعديل في بيانات بطاقته التموينية، أم يتصل بالخط الساخن لوزارة التموين لتعديل البيانات والاستفسارات على رقم 19959 والإدلاء باستفساره لمقدمي الخدمة.

ويقدم موقع دعم مصر العديد من الخدمات التموينية للمواطنين، بديلا عن ذهاب المواطنين لمكاتب التموين والتكدس في الطوابير كما كان يحدث مسبقا، إلا أن الوزارة أكدت أن موقع دعم مصر لا يعني استغناء المواطنين نهائيا عن المكاتب.