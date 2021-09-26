تعرف على أبرز خدمات وزارة التموين على موقع دعم مصر

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة خدمات مقدمة للمواطنين إلكترونيا على موقع دعم مصر، تسهيلا على المواطنين من الذهاب إلى مديريات ومكاتب التموين والوقوف طويلا في الطوابير.

وأكدت وزارة التموين، أن أي مواطن يمكنه الاستفادة من الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر، فيما يتعلق بكل شؤون بطاقة التموين.

14 خدمة تموينية من وزارة التموين على موقع دعم مصر

وتتعدد الخدمات التموينية التي تتيحها وزارة التموين على موقع دعم مصر، حيث يصل عدد هذه الخدمات إلى 14 خدمة.

خدمات وزارة التموين على موقع دعم مصر

1– إصدار بدل لبطاقة تموين.

2– إصدار بطاقة تموين جديدة.

3– إصدار بطاقة فصل اجتماعي.

4– النقل من محافظة إلى أخرى.

5– فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة لأخرى.

6– تحويل مستفيد الخبز إلى مستفيد تموين.

7– إضافة أفراد جدد.

8– إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

9– تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

10– إعادة إرسال الرقم السري.

11– استعلام عن صرف البطاقة.

12– استعلام عن حالة طلب.

13– رأي المواطنين بالمخبز.

14– استعلام مكاتب التموين.

وتأتي خدمة «إضافة أفراد جدد» التي تتيحها وزارة التموين عبر موقع دعم مصر، من أكثر الخدمات إقبالا من قبل المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية المتاح لهم هذه الخدمة حاليا.

إنشاء موقع دعم مصر للخدمات الحكومية

تجدر الإشارة إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة «دعم مصر»، أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية باتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة، بحسب موقع دعم مصر.