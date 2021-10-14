منذ أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية لكل من حاملي البطاقات التموينية، ضرورة تحديث البيانات الشخصية عبر رابط موقع وزارة التموين الرسمية، وذلك للمستفيدين من الدعم التمويني، وسرعة تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية التابعان للحكومة المصرية، وذلك في إطار تحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية، وقد قامت وزارة التموين للمرة الثانية التي تطلب فيها من المواطنين حاملي البطاقات التموينية تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر، وكانت المرة الأولى في عام 2018.

وقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تحديث البيانات عبر رابط موقع الوزارة يتم بشكل بسيط وذلك لتوجه الدولة المصرية لميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية، ويرصد التقرير التالي كيفية تحدث البيانات عبر رابط موقع وزارة التموين:

رابط موقع وزارة التموين لتحديث البيانات

أولًا الدخول على موقع دعم مصر الإلكتروني أو من خلال موقع بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــا.

سيظهر في الخانة الأولى «خدمات تموينية للمواطنين» والضغط على الخيار الأول بها وهو «سجل موبايلك» سيُطلب منه إدخال بيانات مع التأكيد على أنه في حالة عدم صحة البيانات سيتم إلغاء البطاقة وتعرضه للمساءلة القانونية.

البيانات المطلوب إدخالها هي رقم البطاقة التموينية الرقم القومي والمحافظة ثم الضغط على «دخول» سيطلب منه إدخال رقم الموبايل، ولابد أن يكون رقم الموبايل مسجلًا باسم صاحب البطاقة التموينية.

بعدها سيقوم بالضغط على «حفظ» لتفعيل عملية تحديث البيانات.

في حالة وفاة أحد المستفيدين المقيدين ببطاقة التموين يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب التموين لتحديث البيانات بالبطاقة.

سيقوم بتقديم البطاقة التموينية وشهادة وفاة هذا الشخص.

سيستلم نموذجا خاصا ليقوم بالتوقيع عليه ومن ثم إرساله إلى مركز الخدمة داخل الوزارة لتحديث البيانات.