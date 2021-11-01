مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية وممشى أهل مصر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام السويفي، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف مشروع ممشى أهل مصر.

الرئيس يتابع المشروعات أولا بأول

شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، والاهتمام بجودة التنفيذ، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات أولاً بأول، ومن ثم يجب العمل على مدار اليوم، للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.

ممشى أهل مصر أحد المشروعات الترفيهية

وأضاف مدبولي، أن مشروع ممشى أهل مصر، يُعد أحد المشروعات الترفيهية المهمة على كورنيش النيل، والذي يحظى أيضاً بأهمية خاصة، نظراً لما يمثله من متنفس لعموم المواطنين، وفرصة لمرتادي الكورنيش بالتمتع برؤية النيل، أو ممارسة رياضة ركوب الدراجات، أو غيرها من الأنشطة الترفيهية والخدمية التي تم تنفيذها على أعلى مستوى.

مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها موقف أعمال المرافق، بمختلف مناطق العاصمة، متضمناً الأحياء السكنية، والحي الحكومي، ومنطقة البورصة والبنوك، وغيرها، وكذلك أعمال تسويات الطرق، وتنفيذ أعمال المرافق، والميادين والطرق والمحاور وأبرزها: محورا الشيخ محمد بن زايد الجنوبي والشمالي، والطريق الدائري الأوسطي، وغيرها من الطرق، إلى جانب موقف مشروعات تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية بالمدينة.

كما تم استعراض سير العمل في النهر الأخضر، الذي يقام على مساحة 870 فداناً، ويضم مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية، والمشروعات الاستثمارية المستقبلية، كما تم التطرق إلى موقف تنفيذ منطقة الأعمال المركزية CBD.

أحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة الحي السكني الثالث R3 الذي يضم 24130 وحدة سكنية، على مساحة 1016 فدانأً، والحي السكني الخامس R5 جاردن سيتي الجديدة، والذي يضم 22466 وحدة سكنية، على مساحة 885 فداناً.

وعرض ممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك سير الأعمال في ساحة الشعب، والنصب التذكاري، وسارى العلم، ومقار الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، وكذا موقف تنفيذ مركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب تنفيذ عدد من الأحياء السكنية، ومدينة المعرفة، ودار الأوبرا، ومستشفى العاصمة، بالإضافة إلى موقف تنفيذ عدد من الطرق، بما يشمل أعمدة الإنارة، وتوصيل خطوط المرافق، والأعمدة الذكية.

4 مراحل لممشى أهل مصر

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى، والتي تمتد من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة، بطول 1.8 كم، وتتضمن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، بمتوسط عرض للممشى العلوي 4.5 م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، إلى جانب إقامة عدد 19 مبنى، تشمل 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و56 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلاً عن عدد 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 م، بسعة 1240 فردا، ومسرح بمساحة 275 م2 سعة 772 فردا، وكذا أعمال التنسيق، والنوافير.

كما تمت الإشارة إلى موقف أعمال المرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر، ونسب تنفيذ مكوناتها، التي تمتد بإجمالي أطوال 3.2 كم، فى المسافة من كوبري قصر النيل إلى كوبري أكتوبر بطول 0.8 كم، ومن كوبري أكتوبر إلى كوبري 15 مايو بطول1.1 كم، ومن كوبري إمبابة إلى كوبري الساحل بطول 1,3 كم، حيث تشتمل على ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول6.1 كم بمتوسط عرض للممشى العلوي 4.5م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، إلى جانب إقامة عدد 20 مبنى بها مطعم عائم، و3 كافيتريات، و63 محلا تجاريا، و 8 مباني خدمات، فضلا عن 15 مدرجا بإجمالي مساحة 750م2، سعة 2999 فردا، ومسرح بإجمالي مساحة 425 م2، بسعة إجمالية 900 فرد، وكذا ما يتعلق بأعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

وتناول الاجتماع، موقف تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر، ونسب تنفيذ مكوناتها، التى تمتد بطول 3 كم تتكون من قطاعين، القطاع الشمالي من كوبري "تحيا مصر" حتى كوبري الساحل بطول 1.9 كم ويتكون من 8 مبان للخدمات، ومنطقة الكافيتريا المفتوحة، وإدارة الممشى، ومطعمين، وإدارة محطة الأتوبيس النهري، والإسعاف النهري، والمحلات التجارية، ومبنى الكافيتريا، وعدد 4 مراسي مراكب شراعية متوسطة، ومرسى تاكسي النيل، وممشى أفراد/ دراجات بطول 1900م، ومنطقة ألعاب أطفال، فيما يمتد القطاع الجنوبي من كوبري قصر النيل إلى كوبري الميريديان بطول 1.1 كم.

كما تم التنويه إلى المرحلة الرابعة من مراحل تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، والتي تم البدء في تنفيذها بجزيرة الزمالك، من خلال تطوير ممشى كورنيش النيل عن طريق إنشاء مسار مواز لكورنيش النيل بإجمالي أطوال 8.450 كم بمحيط جزيرة الزمالك.