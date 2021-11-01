الوزراء: القطاع الغذائي ساهم في الناتج القومي بـ17.5 مليار دولار

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير له أبرز مؤشرات الصناعات الغذائية عالميًا ومحليًا، بالإضافة إلى تناول ظاهرة سلاسل القيمة العالمية وبروزها في الاقتصاد العالمي، وما يتصل بذلك من تناول العوامل الدافعة لزيادة الطلب العالمي على الأغذية المصنعة والمشكلات التي يمكن أن تحد من النفاذ إليها على مستوى الدول والشركات.

سكان الحضر يستهلكون 70% من الإمدادات الغذائية في العالم

وأوضح التقرير أن الطلب العالمي على منتجات الصناعات الغذائية ازداد بصورة مطردة نتيجة لعدد من العوامل ومن أهمها النمو السكاني، والتحضر، ونمو الدخول، والتقدم التكنولوجي، والسياسات التجارية التي تنطوي على انخفاض التعريفات الجمركية للواردات، متابعين أن الأسواق الحضرية المتنامية هي المحرك لنمو قطاع الأغذية الزراعية، حيث يستهلك سكان الحضر بالفعل ما يصل إلى 70% من الإمدادات الغذائية في العالم.

زيادة 33.6 مليار دولار بالصادرات الغذائية العالمية

وعرض تقرير مركز المعلومات، أبرز المؤشرات المتعلقة بهذه الصناعات الغذائية، لافتين أن نسبة الصادرات العالمية من الصناعات الغذائية قد زادت من 192.1 مليار دولار في عام 2016 إلى 225.7 مليار دولار في عام 2020 بزيادة قدرها 33.6 مليار دولار، وبنسبة 17.5%، وبمعدل نمو 3.3% سنوياً.

أوضح تقرير مركز المعلومات، أن الواردات العالمية من الصناعات الغذائية زادت من 227.5 مليار دولار إلى 270.7 مليار دولار في الفترة نفسها بزيادة قدرها 43.2 مليار دولار بنسبة نحو 19% وبمعدل نمو 3.5% سنويًا.

القطاع الغذائي بمصر ساهم في الناتج القومي بـ17.5 مليار دولار

وأوضح تقرير مركز المعلومات، أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد القومي، حيث ساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة مضافة قدرها 17.5 مليار دولار وبنسبة حوالي 5.8% في عام 2019.

وأشار تقرير مركز المعلومات، إلى أن القطاع الغذائي يحتل المركز الأول بين فروع قطاع الصناعة مساهماً بنحو 28% من الإنتاج الصناعي، كما يوفر فرص عمل لنحو 27% من المشتغلين بالقطاع الصناعي ويتركز به نحو 59% من المنشآت الصناعية، ويساهم القطاع الخاص بنحو 83% في إنتاجه، بينما يساهم القطاع العام بـ 17%.

وقد حقق القطاع معدل نمو 3.6% سنوياً في المتوسط خلال الفترة من 2015 إلى 2019، كما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية حوالي 3.4 مليار دولار عام 2019 وهو ما كان يمثل 13.4% من إجمالي الصادرات المصرية.