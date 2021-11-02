وظائف خالية في بنك مصر لخريجي «حاسبات ومعلومات».. اعرف الشروط

أعلن بنك مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن وظائف شاغرة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات وما يعادلها من شهادات، وجاء ذلك الإعلان في إطار حرص البنوك على توفير وظائف شاغرة للشباب، سواء كانوا لديهم خبرة أو حديثي التخرج.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل وظائف بنك مصر والشروط والمستندات المطلوبة، وفق حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون لديه خبرة 8 سنوات، ويُنظر إليه كخبير في تطوير تكامل الواجهة الخلفية وواجهة برمجة تطبيقات REST باستخدام Spring.

- أن يكون قادرا على العمل في إطار Java / Kotlin والخدمة المصغرة والسحابة الأصلية.

- أن يكون قادرا على المساعدة والدعم في اتخاذ القرارات المعمارية على مستوى الفريق والمنتج.

- أن يكون لديه قدرة على التعامل مع ذاكرة التخزين المؤقت، بوابة API ، أنماط التصميم ، التسجيل ، Spring Security ، Maven ، مع نظرة عميقة على أحدث التقنيات مثل بايثون.

- أن يكون لديه خبرة في بيئة Cloud Docker للإنتاج، وبيئات DevOps CI / CD.

- من الجيد أن يكون لديه خبرة في Azure DevOps وJenkins وCircleCI وKubernetes وapigee.

مسؤوليات الوظائف

- إعداد تصميمات منخفضة المستوى لأعضاء الفريق والتعاون مع مهندس الحلول / البرمجيات.

- مسؤول عن التصميم الفني للمنتج.

- تحديد نقاط القوة لأفراد المجموعة الفنية.

- إجراء المقايضات بشكل فعال مع المصممين.

- البحث باستمرار عن طرق أفضل لحل التقنية.

- حل المشكلات وتصميم الحل لتحدي الوضع الراهن.

- يوفر للفريق خارطة طريق للتنفيذ.

- تقاسم المسؤولية مع Product Owner.

- وضع مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للتطوير.

- تقديم التقارير إلى رئيس الهندسة، ومواءمة أعضاء الفريق

- متابعة الأداء وحل المشكلات الفنية.