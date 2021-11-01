وظائف شاغرة للشباب من جميع المؤهلات.. مرتبات تصل لـ4000 جنيه وحوافز

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، تفاصيل الوظائف المتاحة للشباب من الجنسين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل، لمن لديهم خبرة أو بدون، وذلك ضمن مبادرة «توظيف مصر»، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 3300 جنيه.

شركة للتطوير العقاري تطلب الوظائف الآتية

1. مبيعات عقارات «خبرة من سنة في بيع العقارات - مؤهل عالِ خريجين - ذكور وإناث - يمتلك سيارة».

2. أوفيس بوي «خبرة سنة – مؤهل متوسط – من سكان محافظة الجيزة».

مكان العمل : الشيخ زايد

المميزات المشتركة:

- المرتب: من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه + العمولة، والأوفيس بوي حسب الخبرة.

- 8 ساعات عمل.

شركة تصنيع وبيع ملابس جاهزة تطلب للتعيين الآتي:

1- مراقب جودة:

- مراقبة خط الإنتاج ومتابعة تنفيذ العينات المطلوبة والالتزام بمواعيد تسليمها.

- وضع خطط وطرق اختبار المنتجات للتأكد من جودتها.

مكان العمل: المرج الجديدة (العزبة البيضاء).

الشروط:

- متوسط ويفضل في يكون له علاقة بالنسيج والحياكة.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 40 عامًا.

-خبرة من سنتين إلى 4 سنوات في نفس الوظيفة.

-يشترط عمله السابق كمراقب جودة وخبرته في ماكينات سنجر واوفر كمبيوتر.

الحقوق المشتركة:

- المرتب: 3300 جنيه إلى 4000 جنيه وفي حالة وجود خبرة أكبر يزيد الراتب.

ساعات العمل: من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

- تأمين اجتماعي.

-الجمعة إجازة.

شركة للصناعات الغذائية تطلب للتعيين الآتي:

1- سائق تسليمات: مسرول عن استلام من المخزن وتسليم طلبيات العملاء.

2- عمال إنتاج: يقوم بتعبئة وتغليف المنتجات داخل خطوط الإنتاج.

مكان العمل: السائق (بدر - مصر الجديدة)، وعمال الإنتاج: (بدر).

الشروط والحقوق المشتركة:

- مؤهل متوسط.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 40 عامًا.

-رخصة ثالثة أو ثانية لوظيفة السائق.

- المرتب للسائق: من 4000 إلى 4500 جنيه، وعمال الإنتاج 2800 جنيه + حافز إضافي.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات صحية واجتماعية

- وسيلة انتقال وسكن للمغتربين.

وللتقديم لأي من الوظائف السابقة، يمكنك ملء الاستمارة الخاصة بكل وظيفة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيس بوك.