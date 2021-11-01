نجاح عملية لإصلاح تشوهات عمود فقري ضمن «التأمين الشامل» بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح عملية لإصلاح اعوجاج حاد وتشوهات بالعمود الفقري لشاب، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، لأول مرة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وقد استغرق إجراؤها 8 ساعات.

العملية تعد من الجراحات الدقيقة

وأوضح بيان الهيئة، أن هذه الجراحات تعد من الجراحات الدقيقة جدًا التي تتطلب مهارة خاصة لإجرائها، فخلال العملية الجراحية جرى تركيب المسامير، وهو أمر غاية في الصعوبة، نظرًا لشدة الاعوجاج، وقد ساعد استخدام الأشعة الديناميكية أثناء الجراحة في تحديد اتجاه المسامير، ثم تم تسليك العمود الفقري، ووضع عمود التثبيت لاستعدال الاعوجاج الذي كان قد وصل درجته في حالة المذكور إلى 65 درجة.

وتابع البيان، بأنه جرى إجراء الجراحة الدقيقة على يد فريق طبي من أمهر جراحي المخ والأعصاب والمكون من: الدكتور شريف الخطيب، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عباس، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد دعبس، أخصائي جراحة المخ والأعصاب.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور إسلام جمال، والدكتور مدحت لمعي «استشاريي التخدير»، والدكتور محمود شكري، أخصائي التخدير، بمشاركة فريق التمريض المتميز بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة بالإسماعيلية.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن تكلفة العملية في القطاع الخاص تتخطى 160 ألف جنيه، وجرى إجراؤها للمريض المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل والبالغ من العمر 18عاما، بنسبة مساهمة لا تتعدى 300 جنيه فقط، لافتة إلى أن هذه الجراحة من الجراحات التي تتطلب فريقين طبيين لإجرائها الفريق الأول يبدأ الجراحة ويقوم بتركيب المسامير وتسليك العمود الفقري أما الفريق الآخر فيستكمل استعدال الاعوجاج وإنهاء العملية.

منظومة التأمين الصحي الشامل توفر الكوادر الطبية الماهرة

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، إن توفير الكوادر الطبية الماهرة وخصوصًا في التخصصات الدقيقة ليس من السهولة بمكان واحد، وهو ما توفره الهيئة العامة للرعاية الصحية لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، علمًا بأن هؤلاء الأطباء من الكوادر المتميزة بين صفوف العاملين بالهيئة على أعلى مستوى من الكفاءة، ويتم تناقل خبراتهم بين كل دول العالم.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى جهود هيئة الرعاية الصحية الحثيثة، لتوفير أفضل حزم وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة، داخل كافة فروعها ومنشآتها بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تحقيقًا لأعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى كجزء من تحقيق أهداف ورؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبما يضمن تحقيق الجودة والتميز في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة، باعتبار الرعاية الصحية المتكاملة ذات الجودة، ركيزة أساسية في استراتيجية بناء الإنسان، وأحد أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.