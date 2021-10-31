السبكي: تكثيف مشاركة منشآت هيئة الرعاية الصحية لإنهاء قوائم الانتظار

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، موافقة مجلس إدارة الهيئة بالإجماع، على تكثيف مشاركة منشآت هيئة الرعاية الصحية في المبادرة الرئاسية، لإنهاء قوائم انتظار المرضى، وذلك وفقًا للطاقات الاستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وطبقًا لضوابطها، بما يتسق مع التوجهات السياسية للدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كل الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

تكثيف مشاركة منشآت هيئة الرعاية الصحية في المبادرة الرئاسية «إنهاء قوائم انتظار المرضى»

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية رقم (44)، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي جرى خلاله عرض ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بآليات ومقترحات استمرار توفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمصريين، بأعلى معايير الجودة العالمية.

مبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى استغلالا لاستثمارات الدولة في التخفيف على المواطن

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مشاركة هيئة الرعاية الصحية في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار المرضى، استغلال لاستثمارات الدولة في التخفيف على المواطن، باعتبار هيئة الرعاية الصحية، إحدى أذرع الدولة المصرية في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى، تشمل 11 تخصص طبي، من التخصصات الجراحية العاجلة والدقيقة، منها جراحات «قسطرة القلب، جراحات القلب، جراحات المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الرمد، جراحة الأورام، الأوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكلى، والقساطر المخية».

وأكد السبكي، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار المرضى، تم إطلاقها في شهر يوليو عام 2018، وكانت الرؤية الإستراتيجية للمبادرة، تتمثل في تخفيف المعاناة عن المرضى، وإنهاء قوائم الانتظار، وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة، لجميع المرضى بالتساوي، وفي جميع المستشفيات بمختلف أنواعها، سواء حكومي أو أهلي أو خاص، دون تحميل المواطن أية أعباء مالية، حرصًا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن المصري، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف علاج المنتفعين الذين يحتاجون إلى تدخل جراحي عاجل وسريع، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد- 19».

بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وجامعة قناة السويس في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، قرر عقد بروتوكول تعاون مع جامعة قناة السويس، وذلك فيما يخص مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي والتوعية الصحية، والذي يمتد عملها في نطاق خدمة إقليم القناة، باعتبار مستشفيات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل تقع في نطاق هذا الإقليم، وبما يضمن استثمار هيئة الرعاية الصحية القوى البشرية، أثمن مورد لديها في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين بأعلى جودة ممكنة.

عُقِد الاجتماع، اليوم، بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، الرئيسي في مدينة نصر، وبحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان.

وشهد اللقاء حضور الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من الخبراء في مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، إضافة إلى الدكتور جمال رطبة، المستشار المالي للهيئة، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام بالهيئة، والدكتورة رضوى إمام مدير وحدة الدعم المعنوي بالهيئة.