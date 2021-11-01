نواب يطالبون بإقالة أحمد مجاهد من اتحاد الكرة: «ابن مين في مصر؟»

سيطرت حالة من الغضب على اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم، بسبب تغيب أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية عن الاجتماع رغم توجيه دعوة له للحضور لمناقشته في طلبات إحاطة متعلقة بفساد الاتحاد.

وأكد الدكتور محمود حسين، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الشباب، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، تقدم باعتذار مكتوب بعدم قدرته على المشاركة في الاجتماع؛ نظرا لارتباطه باجتماع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر الفيديو كونفرانس.

غضب النواب من أحمد مجاهد

ورفض النواب اعتذار مجاهد، وقال النائب أحمد الألفي، إن البرلمان المصري فوق الجميع ولا يوجد أحد فوق المحاسبة، متابعا: «أقسم بالله الباشا لازم يجي» في إشارة إلى أحمد مجاهد.

وتابع: «الباشا اللي مش عاجبه المجلس سأقدم فيه بلاغ لمجلس الدولة، الكل في مصر بيتحاسب في ظل القيادة الحكيمة التي تدير البلاد».

غلق أحمد مجاهد لنادي منيل شيحة

كما هاجم النائب أسامة الأشموني، أحمد مجاهد، بسبب غلقه نادي منيل شيحة، الذي يملكه النائب حسام عاشور، لافتا إلى أن أحمد مجاهد أرسل موظفا من الاتحاد لكتابة تقرير باطل بأن ملعب منيل شيحة لا يصلح لاستقبال أي مبارايات بدوري الدرجة الأولى.

وتابع: «هل أغلق أحمد مجاهد ملعب منيل شيحة عقابا للنائب الذي كشف فساده خلال الاجتماع السابق؟».

واستطرد: «من المسئول الذي يدافع عن أحمد مجاهد؟، وهل يذبح مجاهد القطة للنواب عندما أغلق ملعب منيل شيحة؟»، متابعا: «لن نسمح باستمرار سم هاني أبو ريدة القاتل للكرة المصرية».

قرارات باطلة

ومن جانبه، تساءل النائب نادر الخبيري، في طلب الإحاطة الذي تقدم به عن الجهة التي تحمي أحمد مجاهد، قائلا: «أحمد مجاهد ابن مين في مصر؟».

فيما قال النائب حسام غالي، إن ملعب منيل شيحة الذي تم منع اللعب فيه بقرار باطل من أحمد مجاهد، استقبل 10 مباريات؛ منها مباراتين لفريق سيراميكا».

وأضاف النائب حسام عاشور، أنه لا يفرق معه غلق الملعب، ولكنه يرفض محاولة ترهيب النواب، مناشدا وزير الشباب بمعاينة الملاعب التي تقام عليها مباريات الدرجة الثانية، قائلا: «مش هتلاقي فيها ملعب زي ملعبي».

وشدد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، على أن النواب لا يتحدثون عن غلق النادي، ولكنهم جميعا يتحدثون عن المعنى المتعلق بقرار غلق الملعب، لافتا إلى أن النائب حسام عاشور رفض تقديم طلب إحاطة بشأن المخالفات التي حدثت معه.

وأكد النائب أسامة عبد العاطي، أن أحمد مجاهد يتعامل مع اتحاد الكرة كأنه صاحب عزبة يتعامل معها بفساد ممنهج؛ مطالبا بإقالته وحل الاتحاد.