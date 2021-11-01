قانون المرور الجديد يتيح لك وضع إعلانات على سيارتك.. اعرف الشروط

من بين التعديلات التي أُجريت على قانون المرور الجديد، وأقرها اليوم مجلس النواب في الجلسة العامة، إمكانية وضع إعلانات على المركبات بكافة أنواعها، وهو الاقتراح بمشروع قانون، المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، الذي تضمن استحداث منظومة وضع الإعلانات على المركبات بكافة أنواعها، «مستهدفا القضاء على عشوائية الإعلانات وتنظيمها وفقا لضوابط ومعايير منضبطة»، بحسب ما جاء في مذكرة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

قانون المرور الجديد

وتم استحداث حكم جديد في قانون المرور الجديد، يتضمن عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك مـن الوسائل عليها، إلا بترخيص مـن قسم المرور المختص، وفقا للقواعد والإجراءات، التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط وضع إعلانات على السيارة

وبخصوص شروط وضع إعلانات على السيارة وفقا لتعديلات قانون المرور الجديد فقد تضمنت ما يلي:

1- يقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا لتعديلات قانون المرور الجديد.

3- سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا على أن يؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة (10٪) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلى وزارة الداخلية.

تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام المادة (69 مكرر)

4- ونصت المادة (69 مكرراً 1) من قانون المرور الجديد على تعريف المعلن الوارد في تطبيق أحكام المادة ( 69 مكرر) من هذا القانون ما يأتي:

أ- الشركات، المعتمدة من وزارة الداخلية ، العاملة في مجال الدعاية والإعلان أو التي تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التي تتبعها في إصدار تراخيص الإعلان للغير.

ب- الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التي تزاولها.

ج- مادة ( 69 مكرر 2) من قانون المرور الجديد تضمنت المادة اختصاص الشركات المشار إليها بالمادة ( 69 مكرر 1/ بند 1) من هذا القانون، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكي المركبات الراغبين في وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات ، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلانية على مركباتهم. مع النص بوجوبية أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية، اسم الشركة العاملة في مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

د- مادة (69 مكررا 3) من قانون الرور الجديد نصت المادة على أن يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور. مادة ( 69 مكرر 4) جاءت المادة باستثناء حكم المادة (69 مكرر) من هذا القانون، يتضمن سلطة وزير الداخلية بشأن الإعفاء من سداد رسوم الترخيص، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون وذلك بموجب قرار مسبب وفقا لاعتبارات يقتضيها الصالح العام.

مخالفات قانون المرور الجديد

5- مادة ( 74 مكرر 6) من قانون المرور الجديد تناولت المادة حكما عقابيا يتضمن كل مـن وضع إعلانا أو تسبب في وضعه بالمخالفة للمادة ( 69 مكرر 1 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وأخيرا منحت تعديلات قانون المرور الجديد لرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري.