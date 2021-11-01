«ماكرون» يشدد على ضرورة مساعدة الدول الفقيرة في مواجهة تغير المناخ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إن بلاده نجحت في إبقاء المجتمع الدولي موحدًا في مواجهة تغير المناخ، وذلك من خلال قمة «باريس للمناخ»، موضحًا أنه يجب مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغيّرات المناخية، كما شدد على ضرورة الإيفاء بالتعهدات التي أطلقت في قمة باريس للمناخ.

تحقيق استراتيجية مواجهة تغير المناخ

وأضاف «ماكرون»، خلال كلمته في قمة المناخ COP26 بجلاسكو، أنه يجب علينا تنفيذ الالتزامات الدولية لتحقيق استراتيجية مواجهة تغير المناخ، «في الأيام القادمة يجب أن ندع الملوثين الأكبر الذين لديهم استراتيجات غير واضحة أن يزيدوا من تعهداتهم»

تسريع عملية تمويل مواجهة تغير المناخ

وشدد الرئيس الفرنسي، على ضرورة تسريع عملية تمويل مواجهة تغير المناخ، وتشجيع الدول على التخلي عن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، متابعا: «نجتمع اليوم لكي نمضي قدما ونبني اتفاقا مبنيا على الطموح والتضامن والثقة، هدفنا واحد، وعملنا المشترك يتحمور حول عمل نتخذه خلال الأيام القادمة».

الطموح أساس استراتيجية فرنسا الوطنية

وأوضح إيمانويل ماكرون، أن الطموح هو أساس استراتيجيته الوطنية، متابعا: «نحن في مرحلة تحول طاقة، ويجب أن يكون عادلا ومواكبا اجتماعيا، وسيسمح لنا بخلق فرص عمل جديدة، ولا نستطيع الفوز على التحديات إلا بتنسيق الجهود والتضامن معا.