السيسي: تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الـ1.5 درجة مئوية صار أمرا حتميا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يسره التواجد اليوم للتباحث حول قضية المناخ التي باتت تؤثر علينا جميعا، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ، أكد على أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الـ1.5 درجة مئوية، صار أمرًا حتميا لا يحتمل التأخير، موضحًا أن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة، لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في قمة المناخ COP26 بمدينة جلاسكو، الأسكتنلدية، اليوم الإثنين، أن النموذج يهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول 2025 و100% بحلول عام 2030، فعلى سبيل المثال، تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم، نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر، ونعمل على وصولها إلى 42% بحلول 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة.