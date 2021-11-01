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السيسي يلتقي عددا من قادة العالم على هامش قمة جلاسكو (صور)

كتب:

محمد أبوعمرة
04:27 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية

الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددا من قادة العالم على هامش قمة جلاسجو، من بينهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية، والشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وحمد بن تميم، أمير قطر، وبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.

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