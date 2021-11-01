السيسي يلتقي المستشارة الألمانية في جلاسكو

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في مدينة جلاسكو الإسكتنلدية، على هامش قمة المناخ.

ووصل، الرئيس السيسي لمقر انعقاد قمة المناخ بمدينة جلاسكو الإسكتنلدية، التي تستمر على مدار أسبوعين، وتناقش الاستجابة الدولية حول المناخ، أملا في الحد من الاحتباس الحراري.

وكان المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، قال إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك اليوم الإثنين، في الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو «cop26».

الموقف المصري وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في مداخلة حول قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، بمشاركة الرئيس السيسي في جلاسكو، أنَّ الرئيس السيسي سيلقي كلمة تتناول الموقف المصري وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القارة الأفريقية، وبصدد استضافة المؤتمر القادم للتغيرات المناخية «cop27» العام المقبل.