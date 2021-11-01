مصور فيديو «حادث الإسماعيلية»: الجاني قال إنه اغتصب أمه وأخته

حادث بشع شهدته محافظة الإسماعيلية لشاب قطع رأس آخر، في ضوء النهار بأحد الشوارع، وظهر القاتل في أكثر من مقطع فيديو صوره الأهالي والمارة، وهو يضرب بسلاح أبيض رقبة الضحية، إلى أن فصلها عن الجسد، في وسط الشارع، دون تدخل من الأهالي الذين وقفوا في حالة من الذهول والرعب من هول المنظر.

تفاصيل جريمة قتل الإسماعيلية

وظل الشاب يضرب المجني عليه بسكين ضخم على رأسه، ويقف ثوانى ثم يكمل، وبعد أن قطع رأسه، حمل حقيبة سوداء كانت معه وسار في الشارع بهدوء وهو يمسك الرأس في يد يستعرضه أمام المارة، قبل أن يدخله في كيس بلاستيك كان معه، فضلا عن تعديه على عدد من المارة بالسكين الكبير، مما أثار غضب الأهالي وطاردوه بالجري خلفه إلى أن أمسكوا به وسلموه للشرطة.

مصور الفيديو يروي تفاصيل الجريمة

ومن بين الأهالي الذين التقطوا بكاميرات هاتفهم المحمول تفاصيل الجريمة، كان الشاب عمر أبو خريبة، الذي كان في منزل أحد أصدقائه بشارع البحري بالإسماعيلية، الذي شهد الواقعة، وخرج إلى شرفة المنزل بالطابق الثاني، بعد تعالي أصوات الصراخ من السكان والمارة بالشارع، ليتفاجأ بالقاتل وهو يضرب الضحية بالسكين لعدد من الدقائق إلى أن فصل الرأس عن الجسد وأخذه وترك الجسم بالشارع، فقام بتصوير الواقعة.

سبب خوف الأهالي من التدخل

«كان في إيده خرطوش بيطلعه في وش أي حد بيحاول يتدخل»، هكذا أوضح «عمر» سبب خوف الأهالي والمارة بالشارع من التدخل وإبعاد القاتل عن ضحيته، بجانب السكين الضخم الذي فصل به الرأس عن الجسد.

مفاجأة في أقوال القاتل للأهالي

ولما يزيد على 5 دقائق، ظل الشاب يضرب الضحية بالسكين إلى أن قطع رأسه، بحسب «عمر»: «فضل يخبط ويقف شوية وبعدين يخبط ويقطع»، لافتًا إلى أنه بعد ذلك ركض الأهالي خلفه وأمسكوا به: «لما اتمسك قالهم إن القتيل اغتصب أمه وأخته»، مختتمًا أن القاتل والضحية من نفس المنطقة بشارع البحري في الإسماعيلية.