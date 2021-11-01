برلمانية عن لعبة «سلايم»: تسبب ضيق تنفس للأطفال

حذرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، من انتشار بعض الألعاب ذات التاثير السلبي على الأطفال، مشيرة إلى أنها تمثل خطرًا حقيقيا عليهم، منها صلصال «سلايم»، رغم التحذيرات المتكررة لكثير من خبراء الجلد وشعبة الأدوات المكتبية من تداوله، لكونه يتسبب في الكثير من الأضرار الجسيمة للطفل، خاصة أنها مواد تلامس الجلد والفم.

بقع حمراء بالجلد

وأكدت «عطوة» أنها تلقت مؤخرًا العديد من الشكاوي، بسبب عجينة صلصال «سلايم» التي تباع في المحلات، أو التي تجهز في المنزل، إذ تتسبب في أضرار جلدية للأطفال أهمها حساسية الجلد، وظهور بقع حمراء في أماكن متفرقة من الجسم، بسبب وجود كميات من السوائل مجهولة المصدر داخلها، مشيرًا إلى أنها غير صحية للأطفال، لأن هذه المادة تؤثر علي الجلد وتكون حبوبا نتيجة الحساسية وتشققات بالجلد، وربما يؤدي إلى ضيق التنفس.

مكونات خطرة في أيدي الأطفال

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن لعبة «السلايم» تتكون من مسحوق جيلي وغراء وألوان صناعية، وكل هذه مواد ضارة وخطرة على صحة الأطفال، مطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على المكتبات والحضانات وغيرها من الأماكن التي تباع فيها مثل هذه الألعاب الضارة، فضلا عن منع تداولها حفاظا على الأطفال وعدم تعرضهم لأي أمراض.