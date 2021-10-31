مجدي علام: قمة جلاسكو تناقش «الإنذار الأخير» من سلبيات التغير المناخي

كشف الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، أن التقرير الأخير للسكرتارية الدولية لتغير المناخ الذي سيعرض على قادة العالم بقمة جلاسكو عنوانه «الإنذار الأخير»، إذ أشار التقرير إلى أن الدول الصناعية لم تأخذ توصيات جميع الدورات السابقة بشكل جاد، سواء لدعم الدول الفقيرة أو بالإمداد بالتكنولوجيا النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح وطاقة الهيدروجين الأخضر، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على شاشة «DMC».

قمة جلاسكو تمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم من التدهور المناخي

وأضاف «علام»، أن قمة جلاسكو تمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم من التدهور المناخي، إذ أن الدول المتقدمة احتفظت بالتكنولوجيا الحديثة لها وصدرت التكنولوجيا القديمة لدول العالم الثالث، كما أن التحدي الأكبر في كيفية حث الدول المنتجة للبترول والفحم المعتمدة على الوقود الأحفوري في التحول فجأة لدولة تستخدم طاقة نظيفة، وهذا الأمر قد يحتاج لمليارات الدولارات لتغيير نظم النقل والصناعة والبنية الأساسية ونظم الري، فهذه التحديات الفنية ليست بسيطة.

انبعاثات إفريقيا لا تساوي 4% من غازات الاحتباس الحراري

وأشار مستشار برنامج المناخ العالمي، إلى أن مصر والدول الإفريقية جميع انبعاثاتها لا تساوي 4% من غازات الاحتباس الحراري، ومع ذلك تأثر مصر والدول الإفريقية والعربية يصل لـ 23% من ضرر التغير المناخي على مستوى العالم، «نشهد ارتفاع درجة الحرارة الذي أفسد المحاصيل مثل المانجو وغيرها، والتصحر على الأراضي الزراعية، وانتشار الآفات والحشرات والأمراض النباتية الذي يشكل عبء مالي وفني ويهدد الأمن الغذائي لهذه الدول، خاصة إننا نشهد ارتفاع جنوني في أسعار بعض السلع».