مسؤول بالأمم المتحدة: زيادة البراكين في العالم الفترة المقبلة

قال الدكتور سمير طنطاوي، مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن قمة المناخ بجلاسكو تؤكد أهمية ملف المناخ، موضحا أن مصر قدمت تقارير في عام 2015 لأن التقرير يجب تقديمه كل 5 سنوات بحسب اتفاقية باريس للمناخ، لافتا إلى أنه لا يوجد آلية تلزم الدول بحسب اتفاقية المناخ.

غياب الصين وروسيا عن مؤتمر جلاسكو

وأضاف «طنطاوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC »، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الولايات المتحدة الأمريكية ذكرت من قبل أنها تقلل من استهلاك الطاقة وهذا لم يحدث، لافتا إلى غياب الرئيس الصيني جين شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم أن الصين هي أكبر مصدر للانبعاثات في العالم في ظل وجود مشاكل داخلية في الصين وأخرى بروسيا التي سجلت أعدادا قياسية من الإصابات بفيروس كورونا.

ضرورة إيجاد طريقة لمعاقبة الدول غير الملتزمة

وأوضح مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مؤتمر جلاسكو يجب أن يوجد صيغة لمراقبة التلوث في البلاد وطرق معاقبتها إذا استمرت في إنتاج كمية تلوث كبير يؤذي البشر، مبينا أن الاحتباس الاحتراري أصبح متزايدا بشكل كبير وقد يؤدي ذلك إلى زيادة البراكين في العالم وهذا أمر في قمة الخطورة.

تقليل التلوث مرتبط بالحالة الاقتصادية للدولة

وأكد مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن كل دولة تقوم بدراسات حول الانبعاث فيها وتوضح أنها ستعمل على تقليله بنسبة محددة من خلال تقليل استخدام الوقود الحفري واستخدام طاقة نظيفة لا تؤثر على البيئة، مؤكدا أن هذا الأمر مرتبط بالوضع الاقتصادي للدولة.