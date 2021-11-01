مؤتمر المدن العالمي يحذر من التغيرات المناخية

حذر المشاركون في مؤتمر يوم المدن العالمى الذي استضافته محافظة الأقصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على دول العالم وخاصة الغذاء والماء.

ضرورة العمل على مستقبل أفضل والحد من آثار التغيرات المناخية

واكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك خطرا حقيقيا يهدد مصادر المياه والغذاء في دول العالم، بسبب الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية، وارتفاع معدل التلوث البيئي، ما أدى إلى اختلال التوازن البيولوجي، داعيا إلى ضرورة العمل على مستقبل أفضل، والحد من آثار التغيرات المناخية، مؤكدا أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات في هذا الشأن بتكليف من القيادة السياسية.

القضاء على ظاهرة البناء العشوائي واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني

وأشار إلى أن مصر تشهد إقامة مدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، مع مراعاة كل التغيرات، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة البناء العشوائي، واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني، وإزالة ما علق بها من تشوهات.

مصر تمكنت من تحقيق طفرة تنموية في كل القطاعات بشهادة المؤسسات الدولية

وأوضح أن التغيرات المناخية وما تمثله من خطورة على مستقبل الكوكب، تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى، مؤكدا أن مصر تمكنت من تحقيق طفرة تنموية في كل القطاعات، بشهادة المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وحدث تحول جذري في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حان الوقت لاتخاذ إجراءات للحد من مخاطر التغيرات المناخية

وقالت ميمونة شريف، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات للحد من مخاطر التغيرات المناخية، وعلى العالم الاستماع لموقف السلطات المحلية واحتياجاتها، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يعمل على معالجة التغيرات المناخية في مناطق ومدن عديدة في العالم.