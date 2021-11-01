وزير التنمية المحلية يطالب بإدارة جيدة للمدن لمواجهة تغيرات المناخ

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المواجهة الناجحة لظاهرة تغير المناخ تستوجب إدارة جيدة للمدن ومساهمة فعالة وناجزة للحكومات المحلية.

«شعراوي»: إفريقيا أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ

ولفت «شعراوي» إلى أن قارة إفريقيا من المحتمل أن تتكبد أعباء اقتصادية واجتماعية وبيئية جراء التغير المناخي، وأعلى نسبياً من بقية مناطق العالم، فالمناطق الساحلية في المغرب العربي والمواقع الآثرية بمحافظة الأسكندرية من المتوقع أن تتعرض لتلك المخاطر وفقاً للتقرير الأخير للجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ، علاوة على ما تواجهه مدن قارتنا من تداعيات التغير المناخي.

وزير التنمية: الاحتفال باليوم العالمي للمدن في مصر يدفع لبناء وحدة إفريقية وتحقيق تنمية شاملة

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية التي وجهها اليوم الإثنين لاجتماع التجمع الإقليمي لمدن شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG-Africa الذي يعقد بمحافظة الأقصر على هامش يوم المدن العالمي الذي استضافته مدينة الأقصر خلال يومي 30 و31 من أكتوبر.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن ثقته في أن يمثل هذا التجمع إضافة جديدة ويدفع بفعالية نحو تحقيق رؤية منظمة المدن والحكومات الأفريقية في بناء وحدة أفريقية وتحقيق التنمية الشاملة بدءً من تنمية مستدامة للمجتمعات المحلية الإفريقية.

جهود مصرية

وأكد حرص مصر على تقديم كل ما تستطيع تقديمه لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، ليس فقط من حيث تدبير مقر دول شمال إفريقيا ولكن أيضاً فيما يخص استضافة عدد من الاجتماعات النوعية للمنظمة كالمجلس التنفيذي عام 2019 والاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي للمنظمة بالقاهرة يونيو الماضي.

مؤتمر المدن الإفريقية

وأشار «شعراوي» إلى تطلع مصر إلى استضافة مؤتمر المدن الإفريقية قاطرة المدن المستدامة في أقرب وقت بعد التنسيق مع جان بير امباسي السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية، مشيراً إلى تطلع مصر أيضاً لاستضافة قمة المدن الإفريقية «أفريستى» في عام 2024 بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء لتسبق الاستضافة المأمولة للحدث العالمي المتمثل في المنتدى الحضري العالمي 2024.

وأكد «شعراوي» سيتم التنسيق مع إقليم شمال إفريقيا بالمنظمة لاستضافة اجتماع وزراء التنمية المحلية الإفريقية أعضاء اللجنة الثامنة بالاتحاد الإفريقي للإسراع في منح المنظمة صفة المراقب على صعيد الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن اجتماع اليوم يأتي بعد الأعمال الختامية الناجحة لاحتفال مدينة الأقصر بيوم المدن العالمي الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء وميمونة شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد كبير من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم وكبار الشخصيات الدولية، مشيراً إلى أن المؤتمر ناقش أحد أهم الموضوعات ذات الصلة بأولويات المنظمة وهو تكيف المدن للمرونة المناخية.