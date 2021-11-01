رئيس التحرير

محمود مسلم

النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات في «حادث الإسماعيلية»

كتب:

هيثم البرعي
07:30 م | الإثنين 01 نوفمبر 2021
جثة قتيل حادث الإسماعيلية

جثة قتيل حادث الإسماعيلية

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنينِ آخرَينِ، في الطريق العام بالإسماعيلية، التي شهدت قتل وذبح الشاب، في الطريق العام بشارع البحري في الإسماعيلية.

وأوضح بيان للنائب العام منذ قليل، أن فريقا من النيابة العامة انتقل لمسرح الحادث لمعاينته، ومناظرة الجثمان، وستعلن النيابة العامة عما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا.

اقرأ المزيد:

مجهول ينهي حياة أحد الأشخاص ويترك جثته بالشارع في الإسماعيلية «صور»

القبض على شاب أنهى حياة آخر بالإسماعيلية: المواطنون سحلوه «صور»

النائب العام يعلن إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي

النائب العام يأمر بالتحقيق في استشهاد ضابطي شرطة بالإسماعيلية