النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات في «حادث الإسماعيلية»

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة اثنينِ آخرَينِ، في الطريق العام بالإسماعيلية، التي شهدت قتل وذبح الشاب، في الطريق العام بشارع البحري في الإسماعيلية.

وأوضح بيان للنائب العام منذ قليل، أن فريقا من النيابة العامة انتقل لمسرح الحادث لمعاينته، ومناظرة الجثمان، وستعلن النيابة العامة عما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا.