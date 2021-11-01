القبض على شاب أنهى حياة آخر بالإسماعيلية: المواطنون سحلوه «صور»

تمكن أهالي شارع البحري بالإسماعيلية، اليوم، من القبض على المتهم بذبح آخر وتقطيع جسده، وفصل رأسه عن جثته، لحين قدوم الشرطة.

مقتل شخص بالإسماعيلية

وحاصر الأهالي المتهم بعدما ارتكب جريمته، وقذفوه بالحجارة، حتى تمكنوا من الإمساك به، وسحلوه في الشارع، لحين وصول الشرطة، التي ألقت القبض عليه، ونقلت جثة المجني عليه إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، كما بدأت التحريات واستجواب المتهم؛ للوقوف على دوافع الجريمة وملابساتها.

وأكدت الداخلية في بيان لها، أن المتهم يعمل في محل موبيليل خاص بشقيق المجني عليه، وسبق حجزه في إحدى المصحات لعلاجه من الإدمان.

تقطيع جثة قتيل الإسماعيلية

وشهد شارع البحري في الإسماعيلية، جريمة قتل، حين أقدم شاب على ذبح آخر، وفصل رأسه عن جسده ثم سدد له عدة ضربات مستخدما «ساطور»، وسار به عدة أمتار، قبل أن يتمكن المارة من القبض عليه.