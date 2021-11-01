النمسا تسعى لتوحيد دول أوروبا لمواجهة خطر الإخوان عبر «منتدى فيينا»

أعلنت عدة دول أوروبية، عن تحالف أمني واستخباراتي لتعزيز آليات مواجهة نشاط تنظيم الإخوان، المتغلغل في أوروبا على مدار السنوات الماضية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب»، إذ إن الخطوة الجديدة جاءت بجهود النمسا، التي استضافت «منتدى فيينا» لمواجهة الإسلام السياسي.

تحذيرات من خطر الإخوان واتجاههم للعمل السري

وأوضح التقرير، أن النمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك، أكدوا خلال المنتدى، على أهمية تعزيز التعاون على كافة المستويات، لمواجهة خطر انتشار إرهاب تنظيم الإخوان في أوروبا، وضرورة مواجهة محاولات خلق المجتمعات الموازية، فيما حذر مراقبين من تزايد خطر الإخوان واتجاههم للعمل السري، خاصة بعد قرار حظرهم.

الحكومة النمساوية أسست العام الماضي مركز توثيق الإسلام السياسي

وأشار التقرير، إلى أن ما قامت به النمسا ليس الأول من نوعه هناك، فالحكومة النمساوية أسست العام الماضي مركز توثيق الإسلام السياسي، لتحليل ودراسة ورقابة أنشطة وتحركات تنظيمات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان، على الأراضي النمساوية، وكان بعض قيادات رابطة الثقافة ومسجد النور المرتبط بها في جراتس، ضمن المشتبه بهم المستهدفين في مداهمات الشرطة الواسعة ضد جماعة الإخوان في نوفمبر 2020.

وتخوض النمسا حربا شرسة ضد تنظيمات الإسلام السياسي، وفي القلب منها تنظيم الإخوان الإرهابي، منذ منتصف العام الماضي، بعد أحداث فيينا الدامية التي دفعت البلاد إلى تنفيذ استراتيجة شاملة لمكافحة الإرهاب في البلاد، استهدفت عشرات المؤسسات والمساجد والمنظمات التابعة للإخوان، بعد ثبوت تورطها في عمليات إرهابية.