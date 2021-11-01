«النواب» يمنح وزير البترول حق البحث عن الذهب وفق 7 مشروعات قانون

منح مجلس النواب، اليوم، وزير البترول حق الترخيص له ولعدد من الشركات في التنقيب والبحث عن الذهب والمعادن، وذلك وفق 7 مشروعات قانون، تم إقرارها اليوم، شملت مناطق وادي العلاقي، وجبل علبة، ومنطقة فاطير، ومنطقة البرامية، ومنطقة عتود، ومنطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

7 مشروعات قانون تخص وزير البترول

ووافق مجلس النواب على 7 مشروعات قانون تخص وزير البترول في البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن، أولها مشروع قانون مقدم من الحكومة يعطي للوزير الحق في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبًا و23.03 درجة شمالًا ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا، فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

الترخيص لوزير البترول في التنقيب عن الذهب

ومن ضمن 7 مشروعات قانون، أقرها مجلس النواب تعطي وزير البترول الحق في البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن، مشروع قانون مُقدم من الحكومة أيضا في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيرى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

ويعد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، هو الثالث من ضمن 7 مشروعات قانون للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

وزير البترول

وهناك مشروع قانون رابع أيضا، ضمن 7 مشروعات قانون، تمنح وزير البترول حق البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله، وذلك في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية في منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.

الصحراء الشرقية

أما مشروع القانون الخامس، الذي شملته 7 مشروعات قانون، فقد منح وزير البترول حق الترخيص في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة عتود بالصحراء الشرقية.

ثم مشروع القانون السادس ضمن 7 مشروعات قانون أتاح لـ وزير البترول حق التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.

منطقة جبل إيقات والجرف

وأخيرا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة - منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.