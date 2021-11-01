«رياضة» النواب: اتحاد الكرة متهم بإهدار مليون و800 ألف جنيه

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تحترم كافة تعهداتها والمواثيق الدولية، ومنها «الميثاق الأولمبي»، وذلك خلال مناقشة 24 طلب إحاطة، تتحدث عن الفساد المالي والإداري في اتحاد الكرة.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن مصر دولة ذات سيادة ونرفض الالتفاف حول الحقائق والمسميات، كما نرفض فزاعة إيقاف نشاط الرياضة المصرية، وانتهى عصر الفراغات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع «لسنا في عزبة ولابد من إعلاء المصلحة العليا للدولة المصرية، ولا وجود للإغراءات المالية، أو مكان لمتخاذل أو خائن».

12 طلب إحاطة تتحدث عن إهدار المال العام

وتابع بأن هناك خلاصة 12 طلب إحاطة، تتحدث عن إهدار الأموال العامة، بواقع مليون و800 ألف جنيه فساد في اتحاد الكرة، بسبب التعاقدات مع مدربين، وإقامة احتفالات على نفقة الاتحاد، مضيفا أن اللجنة تناقش القرارات المنفردة من قبل أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، ومنها إلغاء بعض البطولات والتلاعب في اللائحة التي تم إقرارها من جانب الجمعية العمومية في نوفمبر 2020.

مجاهد يعتذر عن حضور اجتماع «لجنة الرياضة»

ونشبت أزمة بعدما أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن أحمد مجاهد، اعتذر عن حضور الاجتماع، نظرا لارتباطه باجتماع بالفيديو كونفراس مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهاجم النائب أحمد الألفي، غياب مجاهد، قائلا «كيف يتجاهل المجلس ذلك».

وهنا علق رئيس لجنة الشياب والرياضة قائلا: «القرارات التي تتخذها اللجنة سارية سواء حضر امد مجاهد أم لا». وعقب النائب أحمد الألفي قائلا: «البرلمان المصري فوق الجميع ونحن دولة مؤسسات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومفيش حد فوق المحاسبة وأطالب برفع اجتماع اللجنة، لحين حضور مجاهد وبعدما اعترض غادر الاجتماع اعتراضا على غياب مجاهد».