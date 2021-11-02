أسعار تذاكر المحميات الطبيعية في جنوب سيناء بعد تخفيضها 50%

قال الدكتور وليد حسن، مدير محميات جنوب سيناء، إن رسوم المحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء لم يتم زيادتها، موضحا أنه جرى انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2021 بشأن تخفيض رسوم زيارة المحميات الطبيعية بنسبة 50% لحين عودة السياحة، والذي أصدرته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة التى وافقت على مساندة القطاع، وأصدرت قرارا رقم 129 لسنة 2020، بتخفيض رسوم زيارات المحميات البحرية في كل من محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50%، وقال إنه جرى تطبيق الرسوم القديمة على زوار المحميات ابتداء من أمس الاثنين.

رسوم المحميات في جنوب سيناء

وأكد الدكتور وليد حسن، في تصريح خاص، أن رسوم المحميات الطبيعية ما زالت أسعارها ثابتة، ولكن عادت مرة أخرى إلى أصلها بعد إلغاء قرار تخفيضها إلى النصف أثناء جائحة كورونا، موضحا أن أسعار دخول المحميات بمحافظة جنوب سيناء للمصري 25 جنيها، أما السائح الأجنبي 5 دولارات فقط، وبالنسبة إلى محمية البلوهول بمدينة دهب رسم الدخول المصري 25 جنيها، أما السائح 10 دولارات لأن البلوهول منطقة مخصصة للغوص.

وأشار إلى أن أنشطة الغوص بدأت تعود إلى المحميات، وذلك عقب انتعاش السياحة، حيث استقبلت المحميات جنسيات من إنجلترا وألمانيا وروسيا، متوقعا زيادة التوافد على المحميات الفترة المقبلة، موضحا أن عودة الغطس إلى المحميات يؤكد عودة السياحة بقوة وهي أفضل نشاط بحري سياحي ترفيهي مقبول بالنسبة لقطاع المحميات وأقل ضررا على الشعاب المرجانية.

«الوطن» ترصد أشهر مناطق الغوص في جنوب سيناء

وقال مدير محميات جنوب سيناء إن جنوب سيناء تضم مناطق غوص عالمية وتنفرد بها عن باقي الدول، مشيرا إلى أن نشاط الغوص هو أحد أهم الأنشطة السياحية التي يمارسها السياح الأجانب في منطقة خليج العقبة وذلك لعدة أسباب أهمها، أن الشعاب المرجانية الموجودة في خليج العقبة لا تتوافر في مناطق أخرى في العالم، وقال إن أهم مناطق الغوص في محافظة جنوب سيناء هي:

1. منطقة رأس محمد بشرم الشيخ.

2. منطقة جزيرة تيران وصنافير.

3. منطقة البلوهول بدهب.

4. منطقة نويبع.