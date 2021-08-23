محميات جنوب سيناء ترصد أسراب الطيور المهاجرة بمدينة شرم الشيخ

رصد قطاع محميات جنوب سيناء، ظهور أسراب عديدة من الطيور المهاجرة، اليوم الإثنين، بمناطق محمية رأس محمد، وبحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ، خلال رحلة هجرتها من دول أوربا متجه إلى جنوب أفريقيا.

وقال الدكتور محمد قطب، مدير قطاع محميات جنوب سيناء، إن الطيور التي جرى رصدها هي مجموعات كبيرة من طائر اللقلق الأبيض، وهذه الطيور اعتادت على اتخاذ بحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ محطة لها، لتستريح وتتغذي لاستكمال طريقها للهجرة الموسمية في موسم الخريف، من عدة دول بقارة أوربية متجه إلى جنوب أفريقيا.

خواتم ترقيم بأرجل الطيور المهاجرة

وأكد مدير قطاع محميات جنوب سيناء في تصريح له، اليوم، أنه تبين وجود خواتم ترقيم بأرجل هذه الطيور تابعة لجمعيات ومنظمات دولية، من المهتمين بالطيور المهاجرة، لافتًا إلى أن طائر اللقلق الأبيض يقوم برحلتي هجرة كل عام، وتبدأ الرحلة الأولى عندما يحل فصل الشتاء البارد على أوروبا، والرحلة الثانية هي رحلة العودة، وتبدأ مع موسم ارتفاع درجات الحرارة في دول أفريقيا، وتبدأ في نهاية شهر مارس وبداية شهر أبريل.

اللقلق الأبيض يتغذى على السرطانات الصغيرة التي توجد عند أشجار المانجروف

وتابع : «عادة ما نرى أسراب هذه الطيور خلال شهري أغسطس و سبتمبر، و تستمر الرحلة حوالي 50 يوم، وتضم أسراب طائر اللقلق الأبيض المهاجر نحو10 آلاف طائر في كل سرب، وتتخذ من بعض المناطق محطات لها، وتعد محمية رأس محمد من أهم هذه المحطات، لكونه يتغذى فيها على السرطانات الصغيرة التي توجد عند أشجار المانجروف».

وأوضح أن هذه السرطانات تعطي طائر اللقلق الأبيض طاقة وحيوية، ليستكمل رحلته إلى إفريقيا، وهبوط اللقلق الأبيض في محطاته المعتادة يؤكد سلامة النظام البيئي، ويجري تتبع رحلة هذه الطيور من قبل عدد من المراقبين، لمعرفة الظروف المناخية والبيئية في دول إفريقيا وأوروبا، من خلال تحليل الأعداد النافقة خلال مواسم الهجرة.

جدير بالذكر أنه يطلق على طائر اللقلق الأبيض في مصر اسم «العنزة»، نظرًا لكبر حجمه، ويتراوح وزنه ما بين 3 إلى 4 كيلوجرامات، وطوله يصل إلى نحو متر تقريبًا، وأرجله طويلة، ولون ريشه أجنحته أبيض، ونهاية أطراف أجنحته سوداء، بينما منقاره أحمر اللون وهو من الطيور القوية، ولا يمر هذا الطائر بالبحر المتوسط خلال رحلة هجرته من أوروبا، لكونه يحتاج إلى تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر، وأثناء حركته في البر يمشي ببطء.