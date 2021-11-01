نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: الموبايل سيختفي خلال 5 سنوات

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن العملات الرقمية باتت خارج السيطرة ويبلغ حجم التداول بها أكثر من 2 تريليون دولار.

التكنولوجيا تقود العالم الآن سياسيًا

وأوضح «غنيم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن دول العالم تعيش الآن أمام واقع سيطرة تكنولوجيا المعلومات على العقول والاقتصاد وكافة أمور الحياة، فالتكنولوجيا تقود العالم الآن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

نشأة افتراضية تمامًا للأجيال الجديدة

وأضاف «غنيم» أن الشباب والأجيال الجديدة سينشأون نشأة افتراضية تماما، مؤكدًا أن التنشئة الافتراضية للشباب سيتبعها الكثير من الأمراض النفسية وتعزل الشباب عن الواقع، إضافة إلى زيادة الجرائم الافتراضية.

وتوقع أن الهاتف المحمول سيختفي من الواقع خلال الـ5 سنوات المقبلة، وسيجرى استبدال الهاتف المحمول في المستقبل بشريحة تحت الجلد بها شرائح تغني عن «الموبايل» وبها تطبيقات عالية التكنولوجيا.

يمكن للإنسان حضور مباراة كرة قدم في أوروبا وهو موجود في القاهرة

وأكد نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الـ«ميتا فيرس» التي أعلن عنها مؤسس موقع «فيس بوك» هي تطبيقات ثلاثية الأبعاد ستجعل الإنسان ينتقل من أي مكان لآخر افتراضيًا وليس جسديًا، فيمكن للإنسان حضور مباراة كرة قدم في أوروبا وهو موجود في القاهرة، وذلك الأمر يكون من خلال ارتداء نظارة تنقله من مكان لآخر وهذا هو الواقع الافتراضي والجيل الجديد للإنترنت، مؤكدًا أن الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد سيوفر الكثير من الأموال لأصحاب البيزنس.

سعر النظارة حوالي 20 ألف جنيه

وأوضح أن الواقع الافتراضي يخلق «بيزنس جديدا» عبر الشركات الافتراضية والحكومات والوزارات، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا لن تنتشر سريعًا لأن البنية التحتية التكنولوجية حول العالم ليست مستعدة بعد، فالمدن الجديدة مجهزة بالبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وفي المرحلة الأولى لبدء تطبيق هذه التكنولوجيا سيكون سعر النظارة حوالي 20 ألف جنيه، كما أن العالم تكلّف العام الماضي حوالي 5 تريليونات و100 مليار دولار، لتحسين البنية التحتية الافتراضية للإنترنت.

عيوب الواقع الافتراضي

وأردف أنه من عيوب هذا الأمر أنه سيؤدي إلى نوع من الانعزالية، فيما طالب نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، علماء النفس والاجتماع بدراسة الآثار الإيجابية والسلبية لهذا الأمر على المجتمع، لافتًا إلى أن شركات التكنولوجيا تفرض سياستها الاقتصادية على الدول فأصبحت تقود العالم كما يحلو لها.