حازم إمام يثير أزمة شيكابالا بالبرلمان.. والوزير: «إلغاء الإيقاف واجب»

أثار النائب حازم إمام، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشباب، أزمة إيقاف لاعب الزمالك محمود شيكابالا، رغم حصوله على حكم من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة.

حكم إيقاف شيكابالا

ووجه حازم إمام تساؤلا لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، خلال اجتماع لجنة الشباب برئاسة الدكتور محمود حسين، عن أحكام مركز التسوية، هل اتحاد الكرة ملزم بتنفيذها؟، مشيرًا إلى أن سؤاله يرتبط بإيقاف شيكابالا رغم صدور حكم من مركز التسوية بإلغاء الإيقاف، قائلا: «من ينفذ حكم مركز التسوية في حال عدم تنفيذه من قبل الاتحاد؟».

وزير الرياضة يرد

وعقب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 نص صراحة على أن اتحاد الكرة ملزم بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم، قائلا: «قرار إلغاء الإيقاف واجب النفاذ ولابد من تنفيذه».

وطلب الوزير الاستماع أيضًا لوجهة نظر رئيس اللجنة الأولمبية، هشام حطب الذي حضر الاجتماع، حيث أكد «حطب»، أن القانون أقوى من كل اللوائح، ويجب إلغاء قرار الايقاف، متابعًا «تنفيذ القانون واجب حتى لو بالقوة الجبرية».

من جانبه، طالب النائب محمد الحسيني، اتحاد الكرة برد مكتبه على أسباب عدم تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم بعودة شيكابالا، فيما شدد النائب ممدوح الحسيني على ضرورة تنفيذ القرار، موجهًا الشكر للنائب حازم إمام على طرح تلك الإشكالية خلال الاجتماع.

من جانبه، علق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المشكلة لا تتعلق بشيكابالا أو نادي الزمالك، ولكنها تتعلق بمبدأ احترام القانون.