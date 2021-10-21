محامي شيكابالا: إعلام اتحاد الكرة بإلغاء عقوبة اللاعب الأحد

قال كمال شعيب، محامي محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، إن اتحاد الكرة ملزم بإلغاء عقوبة الوقف 8 مباريات، ودفع غرامة قدرها 250 ألف جنيه، وفقا لحكم مركز التسوية الرياضي، مشددًا على أن أحكامه ملزمة لاتحاد الكرة وفقا لقانون الرياضة.

استلم الحكم في السادسة من صباح اليوم

وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، عبر شاشة MBC مصر، أنه سيجري إعلام اتحاد الكرة رسميا بالعقوبة، يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه استلم الحكم في تمام السادسة صباحا.

تعليق رابطة الأندية

وفي وقت سابق علق مسؤولو رابطة أندية الدوري الممتاز، برئاسة أحمد دياب، على إلغاء عقوبة اللاعب، من جانب مركز التسوية والتحكيم الرياضي، إذ أشار مصدر مسؤول في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، إلى أن الرابطة لا علاقة لا بإلغاء عقوبة شيكابالا، لأن دور رابطة الأندية يتمثل في إدارة بطولة الدوري الممتاز، وتنظيم المواعيد والبث وتوزيع الحقوق على الأندية المشاركة في المسابقة.

وكانت لجنة المسابقات قررت وقف محمود عبدالرازق شيكابالا، 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه، قبل أن يجرى تخفيض العقوبة من «التظلمات»، إلى 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه.

واستند مركز التسوية والتحكيم الرياضي، في الحكم الصادر على أن اللاعب لم يستدعى للتحقيق معه، ما يعد بمثابة ظلم كبير للاعب الذي عوقب على خلفية أزمته مع المسؤولين عن تنظيم مراسم تسليم درع الدوري للزمالك، في الجولة الأخيرة بالدوري أمام نادي البنك الأهلي.